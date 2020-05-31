Вічна битва триває: Бетмена та Джокера помітили на протестах в США – відео
У США протягом останнього тижня не вщухають протести, через смерть афроамериканця Джорджа Флойда. В мережі з'явилися відео, як посеред гущі безладу з'являються кіногерої Marvel – Бетмен і Джокер. Щоправда в різний час та різних місцях.
Що відомо про появу Бетмена
На кадрах у твітері видно, як чоловік у костюмі Бетмена незворушно проходить крізь димову завісу. Його зустрічають оплесками мітингувальники.
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Поява Джокера та його послідовників
Не забарився з'явитися й Джокер. Зокрема його помітили в Лос-Анджелесі, де також тривають сутички з правоохоронцями.
Водночас прибуття Джокера схоже чекають у Нью-Йорку. Зокрема, відомий голівудський кіноактор Роберт Де Ніро оприлюднив захоплюючі кадри звідти.
Прихильників у Джокера вистачає по всій країні.
Що відомо про протистояння Джокера та Бетмена? Бетмен та Джокер – один з найвідоміших прикладів протистояння героя і лиходія в історії коміксів. Джокера придумали автори Бетмена Боб Кейн і Білл Фінгер разом з художником Джеррі Робінсоном в 1940 році. Таким чином, Джокер майже ровесник свого головного ворога – Бетмена.
Важливо! Станом на 31 травня через масові заворушення комендантську годину оголошено в 25 містах. Президент Дональд Трамп погрожує, що його адміністрація зупинить безлад. Сили Національної гвардії вже задіяні в 12 штатах.
Протести в США через смерть Джорджа Флойда: що треба знати
- 25 травня поліція затримала афроамериканця Джорджа Флойда начебто за те, що він хотів розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларів. При затриманні чоловік помер. Справу намагалися закрити. Мовляв, Флойд під час затримання чинив опір.
- Коли в мережу потрапило відео затримання, люди вибухнули гнівом. На ньому видно, що Флойд не чинив жодного опору, а навпаки просив не вбивати його і кричав, що задихається. Водночас поліцейський, схоже, не хотів й слухати його. Зрештою, викликали медиків, коли Флойд затих і припинив благати про допомогу. Але було вже пізно – наступного дня чоловік помер.
- Після цього міста в США охопила потужна хвиля протестів. В епіцентрі протестів, місті Міннеаполісі, де вбили Флойда, на вулиці вивели бійців Нацгвардії. У США таке сталося вперше з 1992 року.
- Чотирьох поліцейських, які затримували Флойда, звільнили 26 травня – одного з них звинуватили у ненавмисному вбивстві, а поліція Міннеаполісу заявила, що смерть Флойда розслідуватимуть.
- Водночас протести дійстались й до Вашингтона. 29 травня мітингувальники прийшли до резиденції президента Трампа. Вони закидали копів цеглами, пляшками, фаєрами та іншими важкими предметами.