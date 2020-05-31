У США протягом останнього тижня не вщухають протести, через смерть афроамериканця Джорджа Флойда. В мережі з'явилися відео, як посеред гущі безладу з'являються кіногерої Marvel – Бетмен і Джокер. Щоправда в різний час та різних місцях.

Що відомо про появу Бетмена

На кадрах у твітері видно, як чоловік у костюмі Бетмена незворушно проходить крізь димову завісу. Його зустрічають оплесками мітингувальники.

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Поява Джокера та його послідовників

Не забарився з'явитися й Джокер. Зокрема його помітили в Лос-Анджелесі, де також тривають сутички з правоохоронцями.

Водночас прибуття Джокера схоже чекають у Нью-Йорку. Зокрема, відомий голівудський кіноактор Роберт Де Ніро оприлюднив захоплюючі кадри звідти.

"It's not a scene from the movie 'Joker'... it's New York just a few minutes ago. #GeorgeFloydProtests pic.twitter.com/59cWAmttxF — Robert De Niro ᵖᵃʳᵒᵈʸ (@RobertDeNiroUS) May 31, 2020

Прихильників у Джокера вистачає по всій країні.

Man in Joker mask ignited a police squad car today in Chicago’s protest. Managed to capture a few pictures pic.twitter.com/JlCM4eBiWy — SVLSV TRVP (@ogsalsatrap) May 31, 2020

Що відомо про протистояння Джокера та Бетмена? Бетмен та Джокер – один з найвідоміших прикладів протистояння героя і лиходія в історії коміксів. Джокера придумали автори Бетмена Боб Кейн і Білл Фінгер разом з художником Джеррі Робінсоном в 1940 році. Таким чином, Джокер майже ровесник свого головного ворога – Бетмена.

Важливо! Станом на 31 травня через масові заворушення комендантську годину оголошено в 25 містах. Президент Дональд Трамп погрожує, що його адміністрація зупинить безлад. Сили Національної гвардії вже задіяні в 12 штатах.

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