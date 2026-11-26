Коли ж у публічний простір прориваються конфузи на кшталт незграбного падіння зі стільця, це ніколи не буває випадковістю. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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У Кремлі кожен кадр ретельно фільтрується, відбирається й перевіряється перед тим, як потрапити на екрани. Якщо ж на весь світ демонструють диктатора, який уже не здатен нормально сісти, це пряме свідчення внутрішнього зриву та початку фізичного одряхління режиму. Для підлеглих у будь-якій вертикалі влади це чіткий і тривожний сигнал: ставити на цього лідера вже немає сенсу, його час вичерпаний, треба шукати свіжішу й бадьорішу фігуру.

Сьогодні фактично дзеркально повторюється історія з Борисом Єльциним. Свого часу російські еліти зробили ставку на Путіна саме тому, що на тлі хронічно хворого попередника він здавався перспективним, молодим і адекватним керівником. Тепер же Путін сам остаточно скочується в образ пізнього Леоніда Брежнєва, перетворюючи публічні виступи на шоу Шепелявого. Раніше він намагався грати роль альфа-самця, літав зі стерхами й пірнав за заздалегідь підкладеними амфорами. Тепер колосальний тягар влади та війни просто чавить його до землі.

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Кримський міст і балістика, яка вчиться бити точно

Одночасно з фізичною неміччю диктатора розвалюються й головні символи його так званої імперської величі. Ситуація навколо Кримського мосту стає критичною, і меланхолійні натяки Кирила Буданова про те, що переправі навряд чи вдасться дожити до весни, мають під собою цілком реальне підґрунтя. Російські так звані воєнкори й аналітики вже відкрито та із дедалі більшою тривогою очікують операцій сил оборони безпосередньо на території Кримського півострова.

Найбільш небезпечним для окупантів є характер пошкоджень мосту. Удари припадають не просто на дорожнє чи залізничне полотно, а саме на палі – базові тримальні конструкції, на яких усе тримається. Чергові влучання здатні остаточно поховати залізничне сполучення. Недарма окупаційна адміністрація вже прямо радить місцевим жителям запасатися продуктами й водою щонайменше на три місяці вперед.

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Жодні обіцянки кремлівських ставлеників на кшталт Марата Хуснулліна відновити споруду взимку не мають зв'язку з реальністю через шторми, відсутність західних технологій і підрядників з Японії чи Нідерландів, які будували цей міст раніше. Російським чиновникам головне – освоїти мільярдні бюджети й отримати відкати, а дійде справа до реального ремонту чи ні – питання риторичне. До того ж українська балістика вже працює безпосередньо по ворожих цілях, проходячи бойову доводку на шеститисячокілометровому полігоні ворожої території.

Свого часу розробники ракет "Фау" під керівництвом Вернера фон Брауна стикалися з тим, що під час тестових пусків над морем ракети вибухали завчасно, чого не було видно з берега. Лише після реальних ударів по Лондону недоліки виявили й виправили. Будь-яка ракетна програма потребує калібрування в бойових умовах, і цей процес в Україні успішно рухається вперед.

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Колективне "А нас за что?" та уроки 1946 року

Усі ілюзії щодо того, що російське суспільство прокинеться від ударів по їхніх нафтопереробних заводах чи підприємствах на зразок "Невинномиського Азоту", варто відкинути. Вони десятиліттями перебували під тотальною психологічною обробкою і щиро переконані у власній невинності. Їхня реакція на прильоти – це класичне лицемірне запитання: "А нас за что?".

У книзі "Мобілізована нація", яка ретельно препарує побутові настрої в гітлерівській Німеччині, описано точно такий самий феномен. Коли союзники почали рівняти німецькі міста із землею, пересічні німці щиро обурювалися, мовляв, Гітлер же пропонував мир Британії, чому нас бомблять? Навіть масштабне соціологічне опитування американців у 1946 році показало, що понад 50% німців продовжували вважати ідеї націонал-соціалізму правильними, нарікаючи лише на поганого виконавця.

У Росії, де мозок населення промивали понад двадцять років через усі можливі канали, ситуація значно гірша й безнадійніша. Ніхто з них нічого не зрозуміє, поки в країні не вичерпаються нафтодолари і не розпочнеться тотальна внутрішня дестабілізація, де їх грабуватимуть уже власні бандити. Наше єдине завдання – вийти на кордони 1991 року, а не шукати залишки глузду в головах росіян.

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Дерибан "Лукойлу" та солодкі казки Кушнера

Поки на фронті тривають бої, Сполучені Штати методично забирають у Росії найбільш ласі економічні активи. Угода американського консорціуму щодо викупу міжнародних активів компанії "Лукойл" – це не розпродаж за бажанням Москви, це системне видавлювання росіян із преміальних ринків. У них просто відтискають закордонні нафтопереробні заводи, роздрібні мережі в Європі та проєкти в Іраку й Венесуелі.

Ніхто з американців не збирається заходити всередину самої Росії, але всі прибуткові закордонні шматки вони забирають собі. Отримані кошти осядуть на закордонних рахунках і навряд чи взагалі потраплять до російського бюджету. Путіну Дональд Трамп максимум залишить спільне фото на згадку, а от надприбуткові нафтові активи забере додому, до родини, через відповідні інвестиційні фонди.

Саме в цьому контексті слід сприймати компліментарне інтерв'ю зятя Трампа Джареда Кушнера, який назвав Путіна "політичним гросмейстером". За десять мільярдів доларів активів "Лукойлу", куплених із величезним дисконтом, можна наговорити будь-яких приємних речей. Путін дійсно вміє створювати враження глибокої зануреності в процеси, використовує базові психологічні техніки КДБ, щось демонстративно записує у блокнот і жорстко тисне під час переговорів. Але за своєю суттю він залишається тактиком невисокого рангу, а не глобальним стратегом.

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Такі заяви Кушнера працюють виключно нам на користь. Чим більше публічних компліментів лунатиме на адресу Кремля, тим сильніше лякатимуться європейці, терміново затверджуючи власні оборонні бюджети. Водночас майбутній адміністрації Трампа доведеться жорсткими діями доводити Конгресу свою непричетність до поступок Москві, демонструючи реальні антиросійські кроки.

Європейські ілюзії та балтійський глухий кут

Що ж до гучних обіцянок партнерів, зокрема розмов про закриття неба Польщею чи ймовірну морську блокаду Калінінграда силами НАТО, до них варто ставитися зі здоровим скепсисом. Поляки можуть скільки завгодно оголошувати безпольотні зони, але доки вони не зіб'ють бодай одну реальну російську ракету, це залишатиметься порожніми балачками. У них постійно знаходитимуться відмовки – то туман завадив, то пілот не поїв перед вильотом.

Заяви про блокаду Калінінградської області виглядають так само непереконливо. Якщо союзники дійсно готові до рішучих дій, нехай почнуть із малого – перекриють Данські протоки для російських танкерів тіньового флоту. Поки що реальні удари по військових кораблях і ворожих суховантажах у Балтійському морі здатна завдавати лише Україна.

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Американська геополітика в цьому питанні досить прозора: Вашингтону вигідно, щоб Росія створювала постійне відчуття небезпеки в Європі, змушуючи союзників бігти за захистом і купувати американську зброю на мільярди доларів. Ми ж повинні тверезо оцінювати ситуацію, не чекати дива від сусідів і розраховувати передусім на власну зброю, яка системно нищить логістику та військову міць ворога.