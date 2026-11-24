Українська технологічна компанія приходить на зустріч з іноземним урядом. Показує продукт, розповідає про команду, демонструє можливості штучного інтелекту. Співрозмовники зацікавлені, зустріч проходить добре, але контракту немає. Одна з можливих причин – компанія переконливо пояснила, що вміє створювати, але залишила відкритим головне запитання замовника: що завдяки цьому зміниться для країни? Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

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Після завершення роботи на посаді заступниці міністра цифрової трансформації я дедалі частіше дивлюся на міжнародні можливості України з позиції бізнесу. Бачу сильні команди, які виходять на нові ринки, шукають клієнтів та інвесторів. Водночас бачу, наскільки більшим може бути масштаб їхньої пропозиції.

Український досвід дозволяє говорити з урядами про майбутню модель держави, продуктивність економіки та спроможність реалізовувати складні зміни. Саме на цьому рівні відкриваються можливості для довгострокових партнерств.

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Як цифрова трансформація України стала міжнародним аргументом

Під час роботи в Мінцифрі міжнародний напрям був одним із моїх ключових: євроінтеграція, відносини з урядами й технологічними компаніями, залучення ресурсів, побудова глобальних партнерств.

Ця робота спиралася на те, що ми створювали всередині країни. Серед напрямів, які я розвивала разом із командами та партнерами, – "Дія.Освіта", "Дія.Бізнес", підготовка лідерів цифрової трансформації через CDTO Campus. Надалі цю системну логіку розвитку інновацій продовжила стратегія WINWIN.

Для мене ці проєкти завжди були пов'язані. Цифрові сервіси потребують людей, які вміють ними користуватися. Підприємцям необхідні знання та можливості для розвитку. Державі – управлінці, здатні впроваджувати зміни. Інноваціям – середовище, у якому вони можуть стати дієвими продуктами.

Проєкти, створені передусім для українців, давали нам сильні аргументи на міжнародному рівні. OECD описувала "Дія.Бізнес" як приклад належної практики підтримки підприємництва. На Apolitical з'являлися кейси "Дія.Освіта" та CDTO Campus. У 2024 році Україна посіла п'яте місце за індексом онлайн-послуг ООН.

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"Дія" отримувала міжнародне визнання за різні складові: портал – Red Dot за дизайн, бренд – бронзу Cannes Lions. А сервіс "Шлюб онлайн" привів Дію до переліку найкращих винаходів 2024 року журналу TIME. Світ побачив, як технологія допомагає людям продовжувати життя в умовах війни.

Щоб ця історія мала спільну міжнародну вітрину, ми створили Digital State UA – платформу для представлення цифрової України, її рішень та технологічної екосистеми. Я анонсувала її на Tallinn Digital Summit у 2024 році. Завдання полягало в тому, щоб міжнародний інтерес мав зрозумілу точку входу й міг перетворюватися на подальшу взаємодію.

Саме тому Україну системно представляли на міжнародних майданчиках. Про українські можливості мали знати люди, які визначають пріоритети, ухвалюють рішення та розподіляють ресурси. За кожним виступом мала йти робота: контакти, переговори, спільні завдання, домовленості та їх реалізація.

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Разом із колегами з МЗС я співочолювала з українського боку роботу над перезапуском Талліннського механізму. Ми перепроєктували організацію роботи з нашого боку, щоб краще поєднувати потреби України у цивільній кіберстійкості з можливостями міжнародних партнерів.

Ще одним важливим кроком стало створення Global Government Technology Centre у Києві у партнерстві зі Всесвітнім економічним форумом. Такі інституції дають Україні можливість долучатися до формування міжнародного порядку денного у GovTech.

Міжнародний досвід також навчив нас точніше розуміти умови масштабування. В Естонії на основі Дії створили й протестували початковий прототип mRiik. Надалі естонська сторона змінила підхід до розробки. Результати прототипування допомогли перевірити рішення на практиці та визначити подальший напрям розвитку державного застосунку. Цей кейс коректно розглядати саме як пілот.

Для мене це важливий урок: міжнародне впровадження потребує спільного бачення, місцевих партнерів і узгодженого шляху розвитку. Готовність технології – лише одна, і часто не головна, складова. Визначальними можуть стати спроможність організувати зміни, домовленості між учасниками та готовність установ працювати по-новому.

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Чому для виходу на міжнародні ринки недостатньо мати хороший продукт

Саме тут починається питання власної візії.

Показовий приклад – естонська Nortal, яка розвиває концепцію Personal Government: персоналізованих, проактивних державних послуг, організованих навколо потреб людини. У своїх публікаціях компанія також пов'язує впровадження ШІ з ефективністю держави, її спроможністю та суспільною довірою. Вона пропонує замовнику бачення того, до якої моделі варто рухатися. Інший приклад – The Agentic State, ініціатива, яку розвивають мої колеги й друзі Луукас Ільвес та Мануель Кіліан разом із командою. Її візійний документ описує, як агентний ШІ може змінити ключові функції держави та які технологічні, організаційні й управлінські передумови для цього потрібні. До його підготовки долучилися понад 20 лідерів цифрової трансформації з 15 країн. Навколо спільної ідеї формується міжнародна взаємодія.

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Політичний мандат на зміни не завжди супроводжується готовим баченням та розумінням їх реалізації. Уряд може мати завдання підвищити продуктивність, скоротити бюрократію чи використати можливості ШІ, але потребувати відповіді на запитання: як саме це зробити?

Компанія з власною продуманою візією допомагає сформувати таку відповідь. Вона може запропонувати напрям, який замовник адаптує до потреб своєї країни, доповнить власними пріоритетами й перетворить на програму дій. Для цього зовсім не обов'язково писати білу книгу. Візія може бути представлена через прототип, сценарій майбутнього, демонстрацію нового досвіду людини або спільну роботу з потенційними замовниками. Важлива сама ідея: переконлива відповідь на те, як може працювати певна сфера і чому це створюватиме більшу цінність.

Розробник медичних систем може запропонувати модель безперервного маршруту пацієнта. Команда з досвідом інтеграції реєстрів – отримання дозволів без повторного подання інформації. Освітній стартап – персональну траєкторію навчання, пов'язану з потребами ринку праці.

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Як навчитися бачити можливості, яких ще не помічає ринок

Щоб сформувати таке бачення, потрібно дивитися за межі власного продукту: розуміти зміни в суспільстві, економіці, технологіях і поведінці людей.

Цього можна навчатися. В ОАЕ, зокрема в Дубаї, роботу з майбутнім розвивають як управлінську компетенцію. Dubai Future Academy навчає стратегічного форсайту, сценарного планування та мислення про майбутнє. Dubai Future Experts Program допомагає державним управлінцям застосовувати ці підходи до реальних завдань своїх установ. А Dubai Design Lab працює з проєктуванням, прототипуванням і тестуванням політик, стратегій та систем. Так, дослідження можливих сценаріїв переходить у практику державного управління.

Ще один підхід, який мені близький, я винесла з навчання на курсі. Він починається з трьох запитань: чому саме ця проблема, чому саме зараз і чому саме ми можемо її розв'язати? "Чому зараз" потребує особливої уваги. Що змінилося в технологіях за останні два роки? Що може змінитися протягом наступних трьох? Які можливості з'являються на перетині ШІ, біотехнологій, цифровізації чи нових матеріалів? І що завдяки цьому стає можливим уперше? Таке мислення допомагає побачити момент, коли складну проблему вже можна розв'язати інакше, хоча ринок ще діє за звичними правилами.

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На курсі викладач пояснював цей принцип на прикладі доступу до чистої води. Він починав із рішення, яке одразу спадає на думку: якщо людям бракує чистої води, можна розробити фільтр, здатний очищувати навіть дуже забруднену воду. Тоді вся увага зосереджується на технології очищення: як зробити її ефективнішою, доступнішою та дешевшою.

Але далі можна змінити запитання: на що ми витрачаємо воду і чи можна задовольняти ці потреби з меншими її витратами?

Так викладач переходив до сільського господарства. Вода потрібна для вирощування рослин. Частину рослин вирощують на корм тваринам, яких потім вирощують для отримання м'яса. Отже, за потребою у воді стоїть довший ланцюжок: вода – рослини – корм – тварина – їжа для людини.

На кожному етапі цього ланцюжка він пропонував перевірити те, що ми звикли сприймати як даність. Чи можна вирощувати рослини, використовуючи воду повторно, як у гідропонних системах? Чи можна скоротити кількість ресурсів, необхідних для виробництва їжі? І зрештою: якщо нам потрібна м'язова тканина як харчовий продукт, чи обов'язково вирощувати цілу тварину з усіма ресурсами, необхідними для підтримання її життя? Чи можна культивувати потрібну тканину безпосередньо?

Так, почавши з фільтра для води, викладач доходив до зовсім іншого напряму пошуку – технологій виробництва їжі. Він показував, як послідовні запитання відкривають рішення, яких ми не побачили б, якби від початку обмежили себе очищенням води. Звісно, реальну ефективність кожної альтернативи ще потрібно перевірити: врахувати витрати води й енергії, вартість та можливість масштабування.

Для мене головний урок цього прикладу – перш ніж удосконалювати звичне рішення, варто перевірити, чи правильно ми визначили саму проблему. Якщо наше завдання – створити кращий фільтр, ми працюватимемо над фільтрацією. Якщо завдання – забезпечити потреби людей за обмежених водних ресурсів, перед нами відкривається значно ширше поле технологій, продуктів і партнерств. У цифровій трансформації це працює так само. Перш ніж автоматизувати видачу довідки, варто запитати, для чого її вимагають, яку інформацію вона підтверджує і чи може держава перевірити цю інформацію без участі людини. Саме з такого переосмислення може починатися візія нової державної послуги.

Це спосіб перевірити, чи працюємо ми з першопричиною проблеми, чи лише покращуємо один зі способів подолання її наслідків.

У державному управлінні принцип той самий. Запитання "як швидше видати довідку?" веде до автоматизації її видачі. Запитання "навіщо людина взагалі має приносити цю довідку?" може призвести до зміни всього процесу. Якщо держава вже має необхідні дані, можливо, їх варто перевіряти між установами без участі громадянина.

Галузевий досвід потрібен для реалізації. Водночас варто перевіряти припущення, які з часом починають здаватися незмінними: чи справді потрібен цей документ, цей етап погодження, саме така організація послуги?

Для української компанії це практична вправа перед виходом на новий ринок. Сформулювати проблему незалежно від власного продукту. Зрозуміти, чому нове рішення стало можливим саме зараз. Розкласти велике завдання на складові: що вже можна реалізувати, що потрібно адаптувати, а що ще належить дослідити. І визначити, яку унікальну компетенцію приносить команда та кого потрібно залучити до партнерства. Саме так може народитися візія, навколо якої захочуть об'єднатися замовники, технологічні партнери та інвестори.

Чому міжнародне зростання неможливе без партнерств

Власна візія не означає, що компанія повинна реалізовувати її самотужки. Що масштабніша ідея, то важливіша кооперація.

У міжнародній експансії я б ставила кооперацію в центр стратегії. Конкуренція залишається, але здатність поєднувати компетенції відкриває проєкти, які недоступні окремій команді.

Українські компанії можуть об'єднуватися навколо спільних завдань: безперервного маршруту пацієнта, швидкого запуску бізнесу, персоналізованої освіти, проактивної підтримки ветеранів. Спільна візія пояснює, навіщо всі ці учасники працюють разом. Вона ж визначає, яких партнерів бракує.

Міжнародні фінансові інституції та банки розвитку можуть забезпечувати фінансування програм цифровізації. Глобальні технологічні компанії – інфраструктуру та технологічні можливості. Великі консалтингові компанії й інтегратори – досвід роботи з урядами, організацію складних трансформацій і канали виходу до замовників. Українські команди можуть принести практичний досвід, спеціалізовані рішення та швидкість упровадження.

Склад такого партнерства має випливати із завдання. Якщо спільна мета – змінити маршрут пацієнта, навколо неї вибудовуються технологія, фінансування, управління та впровадження.

Як штучний інтелект змінює правила гри для консалтингу

ШІ змінює економіку консалтингу. Раніше цифрові інструменти допомагали консультантові швидше виконувати роботу. Тепер AI-агентам можна передати окремі завдання: зібрати інформацію, зіставити документи, підготувати первинний аналіз. Так виникає "невидима робоча сила", тобто цифрові виконавці, які створюють результат, хоча їх немає у штатному розписі. Люди визначають завдання, перевіряють якість і несуть відповідальність, але вже не виконують кожну операцію самостійно.

Це ставить під сумнів звичну модель продажу людино-годин. Замовникові потрібне розв'язання проблеми, а кількість витраченого часу лише приблизно відображала складність роботи. Коли значну її частину виконує система, цей зв'язок слабшає. Компанія, яка працює ефективніше, може виставити менше годин і заробити менше. Повільніша команда за тією самою логікою отримає більше. Облік часу залишається потрібним для управління витратами, але дедалі гірше пояснює цінність для клієнта.

Уявімо консалтинговий проєкт із порівняння державних програм підтримки бізнесу в десяти країнах. Раніше команда витрачала тижні на пошук документів, зіставлення умов і підготовку огляду. Тепер частину цієї роботи можуть виконувати агенти, а експерти зосередяться на перевірці джерел, висновках і рекомендаціях для конкретного уряду. Якщо погоджений результат отримано швидше та з тією самою якістю, його користь для замовника не зменшилася. Змінилися витрати на його створення.

Далі ця ж система може відстежувати зміни в програмах і регулярно оновлювати аналіз. Компанія отримує можливість пропонувати постійний сервіс і використовувати технологічну основу в наступних проєктах. Її дохід може зростати без пропорційного збільшення команди. Водночас вона має оплачувати роботу системи, її підтримку та експертний контроль. Прибутковість залежатиме від того, наскільки широко можна повторно використовувати рішення і скільки коштуватиме його адаптація для кожного нового клієнта.

Я вважаю, що консалтингова компанія, яка першою у своєму сегменті знайде переконливу модель оплати такої роботи, отримає сильну перевагу. Це може бути фіксована ціна за визначений результат, передплата на сервіс або оплата за погодженими показниками його роботи. Виграє той, хто зможе зробити цю модель зрозумілою для замовника й прибутковою для себе.

Великі міжнародні консалтингові компанії мають урядові контракти, довіру замовників і досвід реалізації масштабних програм. Водночас бачення наступного етапу трансформації часто ще формується: технологічна конвергенція, коли ШІ, робототехніка та інші технології посилюють одна одну, відкриває можливості, які виходять за межі звичних консультаційних підходів. Частина гравців нарощує компетенції через придбання технологічних компаній. Але нові активи ще потрібно об'єднати у переконливе бачення того, як можуть працювати держава та економіка.

Саме тут відкривається можливість для українського бізнесу ставати інтелектуальним партнером міжнародного консалтингу, разом переосмислювати проблеми, формувати візію та знаходити шлях до її реалізації. Міжнародний партнер додає знання місцевих інституцій, відносини із замовниками та досвід великих впроваджень. Українська компанія може принести власне бачення, технологічне рішення й готовність перевірити його на практиці. Така співпраця дає їй можливість бути співавтором трансформації та разом із партнером виходити на нові ринки.

Якою може стати Україна до 2030 року: сім стратегічних цілей

Моя візія – Україна як одна з найконкурентоспроможніших економік Європи завдяки технологіям. Країна, де держава повертає людям час, підприємства створюють більше цінності, а інновації швидко стають частиною щоденного життя. Досвід цієї трансформації може стати основою нашої міжнародної пропозиції: допомагати іншим країнам розвивати державні сервіси, підвищувати продуктивність і створювати нові можливості для людей.

У мене немає політичних амбіцій. Водночас досвід роботи над цифровою трансформацією України дає мені підстави пропонувати бачення її наступного етапу. Я виношу ці цілі на обговорення бізнесу, держави, дослідників і міжнародних партнерів, людей та організацій, які можуть разом перетворити їх на результат.

До 2030 року я бачу сім стратегічних цілей

Перша – персональний державний AI-асистент для кожного українця.

Кожен українець має персонального державного AI-асистента. Усі громадяни можуть взаємодіяти з державою голосом. У 50% життєвих ситуацій держава сама пропонує потрібну послугу: після народження дитини, під час вступу до школи, виходу на пенсію чи повернення ветерана до цивільного життя. 90% стандартних адміністративних рішень ухвалюються автоматично. Людині не потрібно збирати довідки й повторно подавати дані, які держава вже має. Результат – час, який людина може присвятити власному життю.

Масштабні цілі в цьому напрямі вже стають частиною державних стратегій. У квітні 2026 року ОАЕ оголосили намір протягом двох років перевести 50% державних секторів, послуг та операцій на моделі агентного ШІ. Для України це додатковий привід визначити власну амбіцію та шлях її реалізації.

Друга – найпродуктивніший уряд Європи.

Усі міністерства використовують AI-агентів. Операційні витрати державного апарату скорочуються на 50%, а час ухвалення типових адміністративних рішень – у десять разів. Управлінські рішення спираються на актуальні дані, доступні в реальному часі. Держава працює швидше й дешевше, зберігаючи якість послуг і відповідальність за рішення.

Третя – український бізнес серед найпродуктивніших у Європі.

70% малих і середніх підприємств регулярно використовують ШІ, 50% виробничих процесів автоматизовано. Продуктивність праці зростає, а частка високотехнологічного експорту подвоюється.

Наступний етап "Дія.Бізнес" я бачила б саме тут: допомагати підприємцям визначати потреби, впроваджувати технології й вимірювати їхній вплив на собівартість, обсяги виробництва та доходи.

Четверта – найкраща країна Європи для запуску інновацій.

Ціль – запуск технологічного пілота менше ніж за 30 днів. Для українських та іноземних інноваційних компаній працює єдине вікно. Успішний пілот має зрозумілий шлях до масштабування на всю країну, а державні закупівлі інновацій стають стандартною практикою. Бізнес від початку розуміє, як випробувати рішення, підтвердити його ефективність і перейти до впровадження.

П'ята – технологічний суверенітет у поєднанні з глобальними партнерствами.

Критичні державні дані залишаються під контролем України. Держава використовує найкращі світові AI-рішення там, де вони ефективніші, а стратегічні сервіси мають резервні технологічні рішення. Відкрита архітектура дозволяє інтегрувати глобальні інновації та зберігати контроль над державними функціями. Україна залишається надійним і передбачуваним партнером для технологічних компаній.

Шоста – нова галузь економіки: Physical AI та робототехніка.

Йдеться про системи, у яких штучний інтелект керує машинами й виконує завдання у фізичному світі.

Я бачу Україну серед європейських лідерів у робототехніці та автономних системах, із власною високотехнологічною експортною галуззю та можливостями для випробування таких технологій. Роботизація масштабується у ключових секторах економіки. Масштаб моєї амбіції – десять мільйонів українців, які керують десятками мільйонів AI-агентів і роботів, створюючи одну з найпродуктивніших економік Європи.

Сьома – нові можливості завдяки ШІ для кожного українця.

Десять мільйонів людей мають базову AI-грамотність. Кожен учитель, лікар і державний службовець має AI-помічника для своєї роботи. Персональні освітні траєкторії доступні кожному, а ветерани та люди з інвалідністю отримують доступ до допоміжних AI-технологій і робототехніки. "Дія.Освіта" й CDTO Campus можуть стати основою розвитку потрібних навичок. Критерій успіху – те, наскільки технології розширюють можливості людини навчатися, працювати та жити самостійно.

Як перетворити українську візію на міжнародний бізнес

Це запропоновані цілі, для яких потрібно визначити базові показники, методики вимірювання, ресурси й відповідальних. Автоматизація державних рішень потребуватиме чітких правил, захисту даних, людського контролю та можливості оскарження. Амбітні показники мають супроводжуватися такою самою конкретністю у способах їх досягнення.

Для бізнесу ця візія створює зрозумілі напрями розвитку. Персональний державний асистент потребує рішень для роботи з даними, взаємодії з реєстрами й перевірки дій агентів. Масове впровадження ШІ у підприємствах – галузевих продуктів, навчання та підтримки. Робототехніка – співпраці розробників, інженерів, виробників і замовників.

Кожен із цих напрямів може стати основою міжнародного бізнесу. Компанія, яка допомогла побудувати проактивну державну послугу в Україні, може разом із партнерами адаптувати свій підхід для іншого уряду. Рішення, що підвищило продуктивність українського підприємства, може бути корисним виробникам на інших ринках. Технології для реабілітації можуть знаходити застосування в системах охорони здоров'я інших країн.

Ми можемо пропонувати світу і продукти, і практичне знання того, як організувати трансформацію: визначити проблему, узгодити роботу установ, підготувати людей, перевірити рішення та масштабувати його. Саме тут український досвід може поєднатися з міжнародним консалтингом, технологічними партнерами та капіталом. Так я бачила б наступний етап для України: підвищувати власну конкурентоспроможність і водночас створювати рішення, які допомагатимуть іншим країнам розвиватися. Власна візія дозволяє нам бути співавторами цього майбутнього, а кооперація – реалізувати його в масштабі, якого жодна організація не досягне самостійно.

Це моя візія для України. Водночас із досвіду міжнародної роботи я знаю, яких змін потребують і деякі інші країни та де українські технології й досвід могли б бути корисними. Переконана, наші ІТ-компанії, які роками працюють на цих ринках, також бачать такі можливості. Вони знають замовників, розуміють їхні проблеми й часто вже мають ідеї, що виходять далеко за межі поточного контракту.

Наступний крок – оформити це знання у власне бачення змін і прийти з ним до замовників та партнерів. Показати, що може працювати інакше, яку користь це дасть країні та як пройти шлях від ідеї до результату. Саме з такої пропозиції може початися наступний етап міжнародного зростання українського бізнесу.