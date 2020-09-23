Президент України Володимир Зеленський 22 вересня призначив суддею Окружного адмінсуду Києва Кирила Гарника через понад рік після подання його кандидатури Вищою радою правосуддя. Гарник відомий своїми рішеннями про заборони акцій протесту та виступами на російській "Фабриці зірок".

Указ Володимира Зеленського про призначення Кирила Гарника суддею ОАСК опублікований на офіційному сайті глави держави.

Нагадаємо В Окружному адмінсуді розглянуть справу про скасування місцевих виборів в Україні

Коротко про Кирила Гарника: біографія

З відкритих джерел про Кирила Гарника відомо таке:

Кирилу Гарнику 37 років, народився в Одесі, одружений, має двох доньок. Суддею працює понад 9 років.

У 2011 тодішній президент Янукович призначив Гарника на посаду судді Полтавського окружного адміністративного суду, а у 2013 році перевів його до Окружного адміністративного суду Києва.

Повноваження судді ОАСК Гарника припинені у 2016 році. Восени 2018 Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендувала ВРП знову призначити Гарника суддею ОАСК.

Влітку 2019 Вища рада правосуддя надіслала відповідне подання Зеленському, але президент ухвалив це рішення лише через понад рік.

Цікаві факти про Гарника

Кирило Гарник у 2004 році, коли мав 21 рік, брав участь у російському телепроєкті "Фабрика зірок", а також співав і на інших сценах України та зарубіжжя.

Виступ Кирила Гарника у 2004 році в Росії: відео

Людмила Гарник, мати судді Кирила Гарника – також суддя, 12 років працює у Київському апеляційному господарському суді. "Схеми" розповідали, що Вища кваліфікаційна комісія суддів мала питання і до рівня фахових знань Гарник, і до її статків, походження яких вона не змогла пояснити.

У "Чесно" та "Prosud" звернули увагу, що статки й самого Кирила Гарника не цілком прозорі. Є певні зауваження і до його рішень. Наприклад, у 2013 році він заборонив проводити мирні зібрання з гучномовцями у липні 2013 у центрі Києва. У такий спосіб було обмежено право людей на протест проти приїзду до України Путіна.