Коли боротьба з Банковою грає на руку Кремлю: хто допомагає Росії розхитувати Україну

Росія, яка традиційно швидко використовує обʼєктивні українські проблеми (з корупцією у силових структурах, наприклад), вкладає мільйони в те, щоб дати цій ганебній історії правильне забарвлення, спрямоване на знецінення всієї української держави. Про це пише Юрій Богданов.

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Як ми програємо інформаційну війну

Фігурант розслідування, якого НАБУ звинувачує у співпраці з Росією, виходить на інтервʼю у чувака, який системно просуває проросійські наративи. Навалює на всіх поспіль, замішуючи умовно правдоподібні твердження і наративи, які чітко вкладаються в тези про використання Росією наших проблем. Тобто сприяє виконанню завдань російської інформаційної війни проти України.

Окремі українські лідери думок і люди, які чомусь називають себе журналістами, підхоплюють ці тези і несуть їх як беззаперечну правду. Фактчекінг і перехресна перевірка – ні, не треба.

Усі, хто вказує на специфічність ситуації і відверто кончену поведінку описаних людей, оголошуються агентами Банкової. Бо якщо ти ставиш під сумнів тотальну злочинність української держави, ти будеш оголошений цією специфічною групою людей єретиком. Не тільки в цьому кейсі. В принципі. Бо незгода з сектантами є злочином апріорі.

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Звісно, найогидніше в цьому, що і росіянам, і корисним для них людям є до чого апелювати. Огидна історія. І я розумію, чому росіяни це викручують до абсурду. Сумно, що серед українців є люди, які радо їм допомагають. А контррозвідці СБУ немає коли ними зайнятися. Бо вони зайняті дикою чухнею з плівок НАБУ.