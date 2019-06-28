Від "Слуги народу" балотується громадянин Ізраїля, – ЗМІ

Відомий автомобільний блогер Олександр Куницький, який є кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" по 169-му одномандатному виборчому округу у Харкові, виявилося, має подвійне громадянство – України та Ізраїля.

Попри те, що блогер заперечує цю інформацію, ізраїльське Відомство з питань корпорацій надало виписку про заставу майна "громадянина Ізраїля Олександра Куницького, йдеться у сюжеті 5 каналу.

Також Управління з питань населення і міграції Ізраїля видало довідку, у якій зазначається остання адреса, за якою був зареєстрований Куницький, – місто Хайфа.

Крім того, блогер у своїх відео й сам підтвердив, що має громадянство Ізраїля та проживав там довгий час. Так, на одному з записів Куницький у суперечці з поліцейським сказав, що живе в Ізраїлі у місті Хайфа, та вимагав перекладача з української мови на іврит.

Іницдент стався до передвиборчої гонки – ще у 2018 році у Борисполі на київській трасі. Тоді Куницький звинуватив правоохоронців у незаконному блокуванні його авто.