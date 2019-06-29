15:14
29 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Підкорення президентів Путіну. Ді Капріо рятує китів в Росії
      Вєсті Кремля
      21:42, 28 червня
      Вєсті.UA. Жир: Газманов заспівав для українських офіцерів. Гриценко (не)супергерой
      Вєсті.UA
      19:33, 28 червня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Програми Авто24
      G20 КОНСТИТУЦІЯ ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Відбулися перші видовищні випробування літаючого таксі Lilium Jet

      Авто24 267 Читать новость на русском

      Німецька компанія Lilium провела перші льотні випробування прототипа під назвою Jet. Він успішно самостійно злетів у повітря і приземлився.

      Літаюче таксі має 36 електричних моторів, розташовані у крилах. Вони здатні міняти положення і відповідно напрямок струменю.

      Читайте також: Електрична версія Mini Cooper здатна тягти 150-тонний Боїнг: ефектне відео

      Електричний конвертоплан важить півтори тонни, і має п'ять місць у салоні.


      Літаюче таксі Lilium Jet

      Планується, що такі літаючі таксі працюватимуть у двох німецьких містах вже до 2025 року. Цей транспорт розвиває максимальну швидкість 300 кілометрів на годину і є дешевою альтернативою гелікоптерам, адже він майже не має складних механічних частин.


      Перші видовищні випробування літаючого таксі

      Розробник також планує, що машини, які купуватимуть не тільки фірми, але й приватні особи можна буде взяти в оренду за програмою шерінгу.

      Про найшвидший хетчбек Нюрбургрингу та потужне авто з "Людей у чорному" – дивіться у випуску.

      blog_ava
      Камбала – рецепт дієтичної вечері для схуднення
      сьогодні
      4905
      Теги: Авто24 Авто
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      На нас інші команди дивилися так, ніби ми якісь первісні люди, – могулістка Тетяна Петрова
      сьогодні , 14:30 На нас інші команди дивилися так, ніби ми якісь первісні люди, – могулістка Тетяна Петрова
      Станіслав Безушко 274
      Відведення сил від Станиці Луганської – гра на руку терористам
      сьогодні , 12:05 Відведення сил від Станиці Луганської – гра на руку терористам
      Олексій Чибісов 965
      Вілла Рабіновича: які маєтки ховає лідер "Опозиційної платформи – За життя"
      сьогодні , 11:04 Вілла Рабіновича: які маєтки ховає лідер "Опозиційної платформи – За життя"
      Юлія Гілей 3477
      Зміни у липні: нова електроенергія, соцдопомоги та дорожчі паспорти
      сьогодні , 10:00 Зміни у липні: нова електроенергія, соцдопомоги та дорожчі паспорти
      Яніна Ткачук 6503
      НАТО готується до космічних воєн, – Bild
      сьогодні , 09:01 НАТО готується до космічних воєн, – Bild
      Світові Медіа 1544
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук