Відбулися перші видовищні випробування літаючого таксі Lilium Jet

Німецька компанія Lilium провела перші льотні випробування прототипа під назвою Jet. Він успішно самостійно злетів у повітря і приземлився.

Літаюче таксі має 36 електричних моторів, розташовані у крилах. Вони здатні міняти положення і відповідно напрямок струменю.

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Електричний конвертоплан важить півтори тонни, і має п'ять місць у салоні.



Літаюче таксі Lilium Jet

Планується, що такі літаючі таксі працюватимуть у двох німецьких містах вже до 2025 року. Цей транспорт розвиває максимальну швидкість 300 кілометрів на годину і є дешевою альтернативою гелікоптерам, адже він майже не має складних механічних частин.



Перші видовищні випробування літаючого таксі

Розробник також планує, що машини, які купуватимуть не тільки фірми, але й приватні особи можна буде взяти в оренду за програмою шерінгу.

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