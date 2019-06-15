Відбувся щорічний "Трактор-фест": відео кумедних конкурсів та запеклих боїв

Спека не стала на заваді особливим змаганням. На Черкащині відбулися унікальні тракторні перегони під назвою "Трактор-фест". Сотня водіїв на тракторах усіх можливих моделей вражали присутніх крутими трюками та шаленими маневрами.

Траса для перегонів складається з 700 метрів. Її щорічно змінюють та додають нові перепони.

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Тракторист Анатолій Гавриленко наголосив, що траса на окремих ділянках надзвичайно важка. Ба більше, навіть досвічені трактористи не завжди можуть впоратися з керуванням. Цього року за кермо важкої техніки сіли й дівчата. Своїм вмінням трактористки вразили навіть досвідчених водіїв.

Змагання "Трактор-фест"

Загалом у змаганнях беруть участь майже сотня трактористів. Найбільш видовищні перегони у фіналі, учасники показують майстерність на габаритних тракторах МТЗ та ФЕНДТ.

Насамперед потрібно бути хорошим майстром, щоб показати найкращий час. Хлопці вже не один рік і в змаганнях, і на полі себе показують гідно,

– сказав головний суддя змагань Олександр Шпак.

Найбільше повеселили публіку перегони "Шаленої кукурудзи". Так трактористи вирішили позмагатися, хто швидший і спритніший. Ідею "Трактор-фесту" організатори запозичили у Сполучених Штатах. На Черкащині цей фестиваль відбувся уже ввосьме.