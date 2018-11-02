Відчуваю зміни в гормональному фоні, – Гвінет Пелтроу збентежила відвертим зізнанням

Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу відверто зізналась, що у свої 46 відчуває перші симптоми менопаузи.

Струнка фігура та завжди чудовий вигляд навіть без макіяжу – Гвінет Пелтроу зачаровує сотні прихильників. Однак почувається зірка не настільки молодо.

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Як повідомляє The Daily Mail, голлівудська акторка вже відчуває перші симптоми менопаузи. Гвінет Пелтроу зізналась, що досить часто у неї змінюється настрій без будь-якої причини. Окрім цього, зірка мати підвищену пітливість.

Коли починається пременопауза, ваш організм зазнає відчутних змін. Я відчуваю зміни в гормональному фоні та в настрої – можу розізлитись без причини,

– відверто розповіла Гвінет Пелтроу.

За словами акторки, таким зізнанням вона прагне привернути увагу громадськості до цього природного процесу. Гвінет додала, що люди повинні по-іншому сприймати проблему менопаузи.

"Менопауза потребує певного ребрендингу. Пам'ятаю, коли у моєї мами почались ці симптоми, це був дуже непростий період – вона була дуже емоційною та часто страждала. Не думаю, що у суспільстві є яскравий приклад жінки з менопаузою", – додала Гвінет Пелтроу.

Варто зазначити, що таке повідомлення зірки з'явилось на її скандальному сайті. Гвінет Пелтроу місяць тому оштрафували на 145 тисяч доларів через неефективність нефритових і кварцових вагінальних "яєць", які повинні були "збільшувати сексуальну енергію". Окрім цього, медики заявили, що вітаміни для вагітних жінок, які приносять прибуток акторці, можуть зашкодити як жінкам, так і їхнім нащадкам.

Що таке менопауза?

Це припинення у жінок менструації, яке супроводжується сповільненим обміном речовин, зменшенням вироблення гормонів в організмі, на фоні цього шкіра починає швидше старіти і виникають хвороби.