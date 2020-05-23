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Відгомін страшних часів: у Львові попрощалися з військовим, загиблим у 2014-му – що відомо

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У Львові попрощалися з загиблим військовим Сергієм Тимощуком
У Львові попрощалися з загиблим військовим Сергієм Тимощуком / фото з фейсбуку Андрія Садового

У Львові 23 травня попрощалися з десантником Сергієм Тимощуком. Нині йому мало б бути вже 24 роки, але він загинув ще у серпні 2014 року у віці 18 років. Втім досі він вважався зниклим безвісти.

Прощання з Сергієм Тимощуком

Про прощання з українським захисником повідомив мер Львова Андрій Садовий. У місті Лева український герой служив у військовій частині 80 аеромобільної бригади.

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Саме на території цієї частини й провели в останню путь військового. Попрощатися прийшли його рідні, близькі та побратими.

Надалі його тіло повезуть у Хмельницьку область. Поховають героя 24 травня у Славуті, що на Хмельниччині. Звідти він був родом.

Прощання з Сергієм Тимощуком: дивіться фото

Що відомо про Сергія Тимощука та його загибель

Напевно, ключове питання, яке виникає – чому про загибель хлопця стало відомо лише зараз, якщо він загинув ще у далекому 2014 році. Про все по порядку.

Справа у тім, що у сам розпал російсько-української війни юний десантник був захисником Луганського аеропорту. Бої там були запеклими, а зникнення військових безвісти – ледь не звичне явище.

Сергій зник в останній день літа – 31 серпня 2014 року. Як тепер з'ясувалося, хлопець загинув. Вже наступного дня 1 вересня українські війська почали відступ зі зруйнованого летовища, яке звідусіль обстрілювалося російською артилерією.

Таким чином бойовики встановили контроль за знищеним аеропортом, де й було тіло загиблого військового. Його передали українській владі лише у лютому 2020 року. До сих пір проводилися аналізи ДНК, оскільки опізнати тіло після майже 6 років – нереально.

Сергій Тимощук

Загиблий в АТО у 2014 році Сергій Тимощук

Автор: Василь Денисюк
Теги: Втрати Новини Луганська Війна на Донбасі АТО Новини Хмельницького Новини Львова Новини України
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