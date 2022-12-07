Україна продовжує ліквідовувати наслідки терористичних ударів Росії по енергетичній інфраструктурі. Де вимикатимуть світло 7 грудня, розповідає 24 канал.

Цікаво Коли світло будуть відключати чітко за графіком: в Укренерго назвали терміни

Коли відключатимуть світло на Волині

У Волинській області наразі діють стабілізаційні вимкнення електроенергії. Проте, як зазначають в "Волиньобленерго", ситуація наразі динамічна – можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо в "Укренерго" буде необхідність збалансувати енергосистему.

Графіки стабілізаційних відключень на Волині 7 грудня дивіться за посиланням.

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У Рівному оновили графіки відключень світла

Очільник ОВА Віталій Коваль повідомив, що зміна графіків здійснювалася в екстреному порядку. Згодом "Рівнеобленерго" опублікує деталізовані (з вказанням усіх вулиць в окремих мікрорайонах Рівного) графіки відключень.

Наразі графіки стабілізаційних вимкнень діють у Рівному та в області.

На Прикарпатті можуть збільшити кількість черг

Голова Івано-Франківської ОВА повідомила, що наразі в регіоні діють три черги відключень світла. Проте наголосила, що в першу чергу живленням покривають критичну інфраструктуру.

Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення може бути застосована 4 черга.

Знеструмленою 4 черга буде з 7:00 до 11:00 та з 15:00 до 20:00. Ознайомитись із порядком відключення черг можна за посиланням.

Як працюватимуть графіки відключень у Чернівцях

У середу, 7 грудня, в області працюватимуть 18 груп вимкнень електропостачання.

Знайти свою вулицю чи населений пункт можна за посиланням через пошук на сайті внизу сторінки.

Відключення світла у Чернівцях / Фото Руслан Запаранюк

Відключення світла у Вінницькій області

Вимкнення електропостачання в регіоні відбуватиметься за трьома чергами. Щоб дізнатися, у якій ви черзі та коли у вас не буде світла, переходьте за посиланням.

У трьох областях запровадили аварійні відключення

Через російські терористичні атаки в Одесі відбуваються аварійні відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють.

Крім того, у Сумській та Полтавській областях додатково до графіків погодинних відключень, введені графіки аварійних вимкнень електроенергії.

Енергетики вже роблять все можливе, щоб повернути світло в оселі мешканців.

Де діють екстрені вимкнення світла

У Київській та Дніпропетровській області запровадили екстрені відключення електроенергії. Такі заходили впровадили через значне пошкодження критичної інфраструктури внаслідок російських ракетних атак.

Як утеплити помешкання / Інфографіка 24 каналу

Що таке стабілізаційні та аварійні відключення світла

Усі відключення населення розділені на 2 типу – аварійні й стабілізаційні:

​ Аварійні відключення можуть бути: екстреними – пов'язаними з військовими діями, можуть статися, якщо через обстріл пошкоджено або зруйновано енергооб'єкти; локальними , – коли мережі на конкретній обмеженій території виходять з ладу.

можуть бути: – пов'язаними з військовими діями, можуть статися, якщо через обстріл пошкоджено або зруйновано енергооб'єкти; , – коли мережі на конкретній обмеженій території виходять з ладу. Стабілізаційні відключення відбуваються для балансування роботи мережі за графіками. Такі відключення ініціює Укренерго. Це відбувається, коли обсяг генерації стає меншим за обсяг споживання. Або інфраструктура настільки пошкоджена, що може передавати споживачам потрібну потужність. Тому, поки йде ремонт, постачання світла необхідно тимчасово обмежувати.

При стабілізаційних відключеннях ситуація прогнозованіша, тому є можливість скласти орієнтовний погодинний графік відключень. Коли використовується такий тип знеструмлення, графіки розміщені на сайті оператора системи розподілу.

Важливо! Аварійні відключення неможливо передбачити, вони відбуваються поза графіком.

Українців закликають максимально економити

В Укренерго знову закликали українців допомогти. Ремонтні бригади вже почали ліквідацію пошкоджень там, де це дозволили військові. Допомогти їм може кожен, у кого зараз є світло.

Проте електроенергію необхідно використовувати заощадливо, адже лише так можна втримати баланс в енергосистемі й не допустити аварійних пошкоджень електромереж через перенавантаження. Не вмикайте електромісткі прилади одночасно, користуйтесь ними лише за потреби та максимально мінімізуйте споживання електрики з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Як правильно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 каналу