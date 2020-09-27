Прихована інфрачервона камера сфотографувала дикого верблюда-альбіноса. Це сталось у природному заповіднику міста Цзюцюань на північному заході Китаю у провінції Ганьсу.

Відеозаписи зафіксували 11 диких верблюдів, які пили з відкритої водойми. Про це сказали представники Національного природного заповідника диких верблюдів "Аньнаньба", повідомляє China.news.

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Один із них, із цілком білою шкірою, є першим білошкірим верблюдом, якого побачили у заповіднику з часу його створення у 2006 році.

Ми напевно не знаємо, чому у нього біла шкіра. Чи це результат генетичної мутації, чи зміни клімату. Зараз ми просто зареєстрували цей феномен, але поки не знаємо, що стало його причиною,

– зазначив Жоу Йонгсян – працівник природного заповідника провінції Ганьсу.

Він припустив, що на основі відеозаписів та висновків експертів може бути, що білошкірий верблюд є тим самим видом, що і бактрійський верблюд, який зазвичай має коричневу шкіру та хутро. Бактрійський верблюд занесений до Червоної книги і перебуває під загрозою зникнення.

Довідка. Бактрійський або двогорбий верблюд походить від назви його батьківщини, стародавньої держави Бактрії, яка була розташована на території сьогоднішнього Афганістану і Узбекистану. Приблизно 2 мільйони років тому предки верблюдів з Північної Америки перебралися в Євразію. Незабаром після переселення верблюди на американському континенті вимерли.

На півночі Китаю зафіксували верблюда-альбіноса: відео