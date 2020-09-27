Відкриття року: на північному заході Китаю вперше побачили верблюда-альбіноса – відео
Прихована інфрачервона камера сфотографувала дикого верблюда-альбіноса. Це сталось у природному заповіднику міста Цзюцюань на північному заході Китаю у провінції Ганьсу.
Відеозаписи зафіксували 11 диких верблюдів, які пили з відкритої водойми. Про це сказали представники Національного природного заповідника диких верблюдів "Аньнаньба", повідомляє China.news.
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Один із них, із цілком білою шкірою, є першим білошкірим верблюдом, якого побачили у заповіднику з часу його створення у 2006 році.
Ми напевно не знаємо, чому у нього біла шкіра. Чи це результат генетичної мутації, чи зміни клімату. Зараз ми просто зареєстрували цей феномен, але поки не знаємо, що стало його причиною,
– зазначив Жоу Йонгсян – працівник природного заповідника провінції Ганьсу.
Він припустив, що на основі відеозаписів та висновків експертів може бути, що білошкірий верблюд є тим самим видом, що і бактрійський верблюд, який зазвичай має коричневу шкіру та хутро. Бактрійський верблюд занесений до Червоної книги і перебуває під загрозою зникнення.
На півночі Китаю зафіксували верблюда-альбіноса: відео