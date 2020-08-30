Вони одними з перших були змушені припинити свою діяльність через карантин. А тепер останні, хто повертається до роботи. Українські театри потроху відчиняють свої двері для глядачів. Одні вже дають вистави, інші обіцяють багато прем'єр восени.

Національний академіний драматичний театр імені Івана Франка відсвяткував 100-річчя. Тож для акторів повернення глядачів до залу – подвійне свято. Директор театру Михайло Захаревич похвалився, що на ювілей зібралася уся столиця. Про це повідомили кореспонденти 24 каналу.

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"COVID-19 знову поставив нас в дуже невигідні умови. Ми ділимо кожну виставу на 2 рази і відігруємо 2 дні – величезні економічні втрати. Але ми хочемо виконати свою зобов'язаність перед глядачем", – розповів генеральний директор та художній керівник театру Михайло Захаревич.

Подивитися прем'єру пришли й знаменитості. Розповіли, що чекали на цю мить чи не пів року. "Ці святкування мали бути в травні. Під час карантину чекали, чекали і нарешті дочекалися. Велике свято для нас і для нашого дому", – заявив народний артист України Анатолій Гнатюк.



Ювілей театру / Скриншот з відео

Самі ж актори кажуть, що скучили за сценою та аншлагами, адже зали заповнені всього на половину.

Початку сезону чекає і прима-балерина Національного академічного театру опери та балету Катерина Кухар разом зі своїм партнером та чоловіком Олександром Стояновим. Пара розповідає, що до пандемії чи не весь час гастролювали. Проте COVID-19 вніс свої корективи.

"Насправді ніхто не знає як воно буде далі, тому поки що наші гастролі не повернулися у своє русло. Хтось каже про другу хвилю, хтось прогнозує два роки карантинного режиму", – розповіли заслужені артисти України Катерина Кухар та Олександр Стоянов.

Тернопіль

У Тернопільському драмтеатрі щодня відбуваються репетиції. Відкриття сезону переносили кілька разів. Нині планують показати першу виставу всередині жовтня 2020 року. Керівництво вже розробило схему роботи театру в час карантину.



Тернопільський драмтеатр​ / Скриншот з відео

"Ми будемо розсаджувати людей. І думаємо, що це буде заповненість десь на 30%. Люди будуть заходити в масках, як завжди будемо перевіряти температурний режим", – пояснив директор Тернопільського обласного драматичного театру Борис Репка.

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Попри зростання кількості хворих на COVID-19, актори сподіваються, що карантин не зірве відкриття сезону. Працівники театру переконані — подолати хворобу можна, якщо дотримуватися рекомендацій медиків, а мистецтво допоможе людям подолати психологічні наслідки затяжного карантину