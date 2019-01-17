Відкриття ринку землі неможливе через політику чинної влади, – Вадим Івченко

Відкриття ринку землі можливе лише за умови, що влада забезпечить селян бюджетною підтримкою, захистить право власності та припинить тіньовий обіг землі.

Про це під час брифінгу в парламенті сказав народний депутат від "Батьківщини" Вадим Івченко, йдеться на сайті партії.

Він привітав сьогоднішнє рішення Верховної Ради, яка врахувала інтереси українців та проголосувала за продовження мораторію на продаж сільськогосподарської землі.

За його словами, наразі держава нічого не робить для того, щоб запровадити цивілізовані, європейські правила обігу землі.

Статистика демонструє, що більшість селян не розуміють, як можна відкривати ринок землі, коли люди не в змозі щось купити. Вони не розуміють, чому аграрна політика сьогодні направлена на великі латифундії, чому дві компанії лише отримують щороку бюджетну підтримку, чому селяни отримують мінімальну орендну плату?,

– обурюється політик.

На його переконання, сьогодні треба направити бюджетну підтримку саме тим, хто дійсно її потребує, через здешевлення кредитів, вартості купівлі техніки: "Щоб виростали дрібні та середні фермерські господарства, зокрема сімейні ферми".

До того ж, зауважив Вадим Івченко, треба припинити тіньовий обіг землі, щоб люди не продавали за безцінь свої ділянки. Лише після вирішення всіх цих питань, можемо розпочинати діалог про її обіг, запевнив він.

"Вести цей діалог треба з точки зору національних інтересів. Ми маємо не втратити свій національний скарб, те, що українці отримали від природи. Тільки тоді буде розвиватись аграрний сектор, він буде багатофункціональним, а не тільки сировинним додатком", – підсумував депутат від "Батьківщини".