Відкриту форму туберкульозу виявили у виховательки дитсадка в Чернігові

У Чернігові у виховательки дошкільного навчального закладу №66 виявили відкриту форму туберкульозу, медики обстежують понад 200 дітей.

Про це повідомляє УНІАН.

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За інформацією управління освіти Чернігівської міськради, минулога тижня у викладачки музики діагностували захворювання, жінку було госпіталізовано до обласного протитуберкульозного диспансера.

Наразі медики проводять обстеження в усіх дітей, оскільки вихователька контактувала з ними на заняттях. Також у закладі для дошкільнят проводять дезінфекцію. В управлінні освіти міськради ситуацію назвали контрольованою, заклад працює і карантин там не запроваджували.

Взимку жінка проходила обстеження і нічого не було виявлено,

– зазначили в управлінні.

Усім дітям закладу мають повторно провести туберкулінодіагностику та флюрорографію.

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