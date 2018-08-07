Відкриту форму туберкульозу виявили у виховательки дитсадка в Чернігові
У Чернігові у виховательки дошкільного навчального закладу №66 виявили відкриту форму туберкульозу, медики обстежують понад 200 дітей.
Про це повідомляє УНІАН.
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За інформацією управління освіти Чернігівської міськради, минулога тижня у викладачки музики діагностували захворювання, жінку було госпіталізовано до обласного протитуберкульозного диспансера.
Наразі медики проводять обстеження в усіх дітей, оскільки вихователька контактувала з ними на заняттях. Також у закладі для дошкільнят проводять дезінфекцію. В управлінні освіти міськради ситуацію назвали контрольованою, заклад працює і карантин там не запроваджували.
Взимку жінка проходила обстеження і нічого не було виявлено,
– зазначили в управлінні.
Усім дітям закладу мають повторно провести туберкулінодіагностику та флюрорографію.
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