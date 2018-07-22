12:56
22 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 17°C
  • понеділок
    22°C 16°C
  • вівторок
    25°C 18°C
  • середа
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

"Відмовляюсь боятись": у Кривому Розі відбувся Марш рівності

202 Читать новость на русском

Близько 30 людей вийшли у Кривому Розі на Марш рівності. Ходу охороняли поліцейські. Цей марш – заключна подія Фестивалю КривбасПрайд-2018.

Про це повідомляє "Перший криворізький".

Читайте також: Названо найдивакуватіші "антисексуальні" закони у світі

Зазначається, що марш розпочався у неділю, 22 липня, о 9 годині ранку в районі Піонера і пройшов по проїжджій частині біля зупинки 9-та міська лікарня.

Люди прийшли, незважаючи на те, що уночі багатьом представникам та представницям місцевої ЛГБТ-спільноти надійшли повідомлення з погрозами від невідомих осіб. Втім частина зареєстрованих на Марш все-таки відмовилася від участі у заході через страх подальшого переслідування і розправи,
– йдеться у повідомленні Гей-альянс Україна.

Зазначається, що до місця початку події, яке до останнього моменту трималося в таємниці, учасників та учасниць акції централізовано підвезли автобусом, замовленим оргкомітетом заходу.

Люди скандували офіційне гасло заходу "Відмовляюсь боятись!", а також лозунги "Маю право на свободу", "Різні люди – рівні права", "Насилля – то не круто", "Рівність, солідарність, діалог".  По завершенню акції учасники та учасниці сіли в автобус, який відвіз їх в безпечне місце.

Зазначається, що хода пройшла без ексцесів.

Теги: Новини України Фотоновини ЛГБТ Новини Кривого Рогу
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
В поисках национальной идеи: как объединить украинцев?
сьогодні, 12:01 В поисках национальной идеи: как объединить украинцев?
Катерина Одарченко 166
Пам’яті Богдана Ступки: маловідомі факти про геніального актора
сьогодні, 10:00 Пам’яті Богдана Ступки: маловідомі факти про геніального актора
Ірина Полицька 6056
Державне бюро розслідування: новий ефективний орган чи відстійник старих дискредитованих кадрів
сьогодні, 09:00 Державне бюро розслідування: новий ефективний орган чи відстійник старих дискредитованих кадрів
Мустафа Найєм 234
День семьи и любви в Луганске и Сталин, или Как жить не стоит
сьогодні, 08:39 День семьи и любви в Луганске и Сталин, или Как жить не стоит
Ольга Черненко 922
Чому не можна розлучатись – нова книга Естер Перель
21 липня, 22:01 Чому не можна розлучатись – нова книга Естер Перель
Книги для гурманів 1192
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Що США можуть зробити для України щодо агресії Кремля: думка екс-радника Держдепу
8 серпня 2017 , 05:47
Український АН вдруге за рік вразив світовим рекордом
16 серпня 2017 , 00:35
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук