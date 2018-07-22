"Відмовляюсь боятись": у Кривому Розі відбувся Марш рівності

Близько 30 людей вийшли у Кривому Розі на Марш рівності. Ходу охороняли поліцейські. Цей марш – заключна подія Фестивалю КривбасПрайд-2018.

Про це повідомляє "Перший криворізький".

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Зазначається, що марш розпочався у неділю, 22 липня, о 9 годині ранку в районі Піонера і пройшов по проїжджій частині біля зупинки 9-та міська лікарня.

Люди прийшли, незважаючи на те, що уночі багатьом представникам та представницям місцевої ЛГБТ-спільноти надійшли повідомлення з погрозами від невідомих осіб. Втім частина зареєстрованих на Марш все-таки відмовилася від участі у заході через страх подальшого переслідування і розправи,

– йдеться у повідомленні Гей-альянс Україна.

Зазначається, що до місця початку події, яке до останнього моменту трималося в таємниці, учасників та учасниць акції централізовано підвезли автобусом, замовленим оргкомітетом заходу.

Люди скандували офіційне гасло заходу "Відмовляюсь боятись!", а також лозунги "Маю право на свободу", "Різні люди – рівні права", "Насилля – то не круто", "Рівність, солідарність, діалог". По завершенню акції учасники та учасниці сіли в автобус, який відвіз їх в безпечне місце.

Зазначається, що хода пройшла без ексцесів.