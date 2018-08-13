Віднайдено втрачену сцену з оголеною Мерилін Монро

Коли кінозірка Мерилін Монро знімалася у любовній сцені з Кларком Гейблом у стрічці "Неприкаяні", вона впустила простирадло, що прикривало голе тіло. Однак режисер фільму Джон Х'юстон відмовився включати сцену в фінальний монтаж.

З того часу сцена з оголеною Монро вважалася знищеною, проте сценарист Чарльз Касільо, автор ще не опублікованої біографії Монро, з'ясував долю втраченої сцени. Про це повідомляє Daily Mail.

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Мерилін Монро оголилася в фільмі

Касільо взяв інтерв'ю у Кертіса Тейлора, сина продюсера стрічки Френка Тейлора. Той поділився, що його батько вважав кадри цінними і зберіг їх. Після смерті продюсера в 1999 році його син помістив плівку в сейф.

Сцена триває 45 секунд. У кадрі Мерилін Монро і актор Кларк Гейбл розігрують сцену кохання, причому чоловік повністю одягнений, а жінка скидає з себе простирадло і залишається голою. Це був перший раз, коли Монро повністю оголилася в кіно.

зйомки фільму "Неприкаяні"

"Неприкаяні" – це останній закінчений фільм за участю Монро, яка померла в 1962 році у віці 36 років.