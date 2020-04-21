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      Відновлення роботи ринків під час карантину: уряд розробляє спеціальне рішення

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      Ринки в Україні можуть знову запрацювати / YouTube

      На час дії карантину в Україні, роботу продовольчих ринків заборонили. Хоча вони й працюють в деяких містах з порушенням. Та в Кабінеті Міністрів України роздумують над тим, щоб дозволити ринкам невдовзі працювати.

      Міністерство економічного розвитку створює спеціальний документ, який дасть можливість поновлення роботи продовольчих ринків. Про це в ефірі hromadske повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

      До слова За яких умов Україна має виходити з карантину: пояснення лікаря-інфекціоніста

      Немчінов додав, що Мінекономіки готує "спеціальний порядок, щоби ринки працювали в межах чинного законодавства. Це, зокрема, стосується безпечного перебування на цих ринках". Однак це буде лише тоді, коли до впровадження цих змін будуть готові власники ринків.

      "Я думаю, що ми обов’язково повернемося до цього питання. Але я не думаю, що це буде на завтрашньому [у середу, 22 квітня, – прим. 24 каналу] засіданні Кабміну", – відзначив Олег Немчінов.

      Закриття ринків в Україні через карантин: головне

      • З 14 квітня в Україні заборонена торгівля на продовольчих ринках через карантин. Відповідну постанову прийняв головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він скасував свою попередню постанову, яка давала дозвіл ринкам працювати під час карантину. 
      • У Харкові та Одесі порушили ці умови, дозволивши ринкам працювати і після заборони.

       

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Міністерство економічного розвитку і торгівлі Кабінет Міністрів України Олег Немчінов Карантин в Україні 2020 Новини політики Новини України
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