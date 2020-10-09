Начальник управління ДСНС на Полтавщині Володимир Салогуб поспілкувався з рятувальником, який постраждав під час ліквідації масштабних лісових пожеж на Луганщині. Наразі постраждалий поступово одужує і почуває себе добре.

Про спілкування з постраждалим рятувальником Володимир Салогуб розповів у своєму фейсбуці.

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Приємні новини. Щойно спілкувався з нашим постраждалим рятувальником. Почуває він себе добре, настрій оптимістичний, віра у власні сили зашкалює,

– розповів керівник полтавських рятувальників.

За його словами, сам герой стверджує, що так легко здаватися не буде. Тож можна твердо вірити, що його сила волі, помножена на впертість, дасть свої результати.

"Найшвидшого одужання тобі, друже, і чекаємо повернення в нашу велику "рятувальну" родину", – побажав Володимир Салогуб.