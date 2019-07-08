Відомий олігарх привернув увагу антикорупційних організацій

Павло Фукс – відомий бізнесмен, сфера інтересів якого пов’язана з енергетикою та скуповуванням активів у оточення екс-президента Януковича, став об’єктом нового розслідування антикорупціонерів.

Так, на сайті інформаційного порталу "Стоп Корупції" з’явився матеріал, де розповідається про зв’язки олігарха Фукса із міністрами, мерами та низкою народних депутатів.

Автори матеріалу звертають увагу антикорупційних органів на особу Павла Фукса та дають новий матеріал для поповнення "сітки" зв’язків підприємця, а саме: з міністром Аваковим, депутатом Хомутинніком, мером Харкова Генадієм Кернесом та депутатом Верховної Ради Олександром Грановським.

У розслідуванні йде мова про використання Павлом вищезазначених зв’язків для впливу на силові та судові органи, який дозволяє йому швидкими темпами нарощувати розмір своїх активів у сфері електроенергетики та газовидобування. Також йдеться про його бажання взяти під контроль енергетичну сферу загалом і перші ознаки та докази цих намірів.

Особлива увага приділяється розширенню досьє Фукса у реєстрі ресурсу pep.org.ua, який може створити цілу низку обмежень для фігурантів.

Нагадаємо, що pep.org.ua – це реєстр національних публічних діячів, національним адміністратором ресурсу є Центр Протидії Корупції за фінансової підтримки Європейського Союзу. Подібні нацреєстри діють у понад 50 країнах світу. У реєстрі знаходяться більше ніж 30 тисяч досьє на українських чиновників та міністрів та пов’язаних з ними компаній і осіб. Серед відомих фігурантів реєстру – Олександр Онищенко, Рінат Ахметов, Сергій Курченко, Віктор Янукович, Олександр Грановський.

Потрапляння до даного реєстру накладає на фігурантів низку потенційних обмежень, починаючи з ретельних перевірок служби фінансового моніторингу банків, так і відмовою у кредитуванні бізнесу та відкритті банківських рахунків у фінустановах в більшості розвинутих країн.