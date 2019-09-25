Корпорація КРТ відреагувала на звинувачення Кравцова

У зв’язку із резонансними заявами керівника правління АТ "Укрзалізниця" Кравцова Є. про нібито можливі збитки під час закупівель анкерів АЗ-2, ми як національна компанія-виробник залізничних скріплень не можемо мовчати та спостерігати за відвертими маніпуляціями Правління АТ УЗ.

Ми вважаємо, що такі некомпетентні заяви є лише прикриттям неспроможності теперішнього керівництва АТ УЗ в реалізації програми розвитку залізниці та корупційним лобіюванням певних постачальників застарілого та дорогого скріплення.

Пояснюємо чому.

Щоб перевезення на залізниці були надійними та безпечними, потрібно постійно ремонтувати та оновлювати залізничні шляхи. Наприклад, цього року згідно з планом УЗ мали б відремонтувати 271 км колії, але за результатами трьох кварталів – роботи проведені тільки на 98 км!

Але питання не в кількості відремонтованих кілометрів, а в якості та технології. Бо можна модернізувати колійні шляхи застарілим способом – болтовим скріпленням (радянський спадок) або як це роблять в Європі – сучасним пружним скріпленням. Не будемо вдаватись в технічні особливості, але саме пружне скріплення дає простоту та надійність, а отже оптимальну ціну та безпеку перевезень. До прикладу, старе скріплення РБ 65 має 21 деталь та на 1 км колії 14 720 болтів, які постійно потрібно обслуговувати: дотягувати гайки, змащувати. А пружнє має всього 5 деталей та не потребує частого обслуговування.

Незважаючи на багаторічну співпрацю і тисячі модернізованих колій завдяки пружним скріпленням, виготовленим нашим підприємством, а також незважаючи на укладені угоди за результатами торгів із ПрАТ "Коростенский завод залізобетонних шпал" та ПрАТ "Гніванський завод спецзалізобетону", Правління Укрзалізниці відмовляється від нашої продукції та планує проводити ремонт колій за допомогою застарілих скріплень типу КБ. І це в ХХІ столітті, коли практично всі провідні європейські країни використовують пружні.

Проаналізувавши ринок закупівель, очевидно, що скріплення типу КБ є й значно дорожчими від пружних виробництва "Корпорації КРТ". (Табличка порівняння цін наведене нижче)

Шпала із болтовим скріпленням є дорожчою від шпали із пружнім скріпленням на 443,0 грн, тобто вкладання 1 км колії на скріплення КБ призведе до перевитрати на 815 000 грн.

Також Євген Кравцов звинувачує "Корпорацію КРТ" в нібито перепродажі готових закладних анкерів, придбаних в Білорусії. ТОВ НВП "Корпорація КРТ" у власних активах має ливарне виробництво, яке виливає анкери закладні типу АЗ-2, АЗ-2.К. Так, ми закупляємо якісну сировину в інших країнах, зокрема і в Білорусії для забезпечення великих об’ємів постачання анкерів для шпальних заводів, яку на спеціальному обладнанні механічно обробляємо, щоб привести до необхідних розмірів та стандартів. Ми запрошуємо пана Кравцова на наше виробництво, щоб він це побачив на власні очі.



Фото виробничого цеху "Корпорації КРТ"

У такій ситуації вважаємо за необхідне звернутись у правоохоронні органи, щоб попередити спробу перевитрат коштів АТ "Укрзалізниці" на понад 30% на закупівлю застарілих скріплень, що вірогідно містить корупційну складову.

Також звертаємось до Президента та Прем’єр-міністра з вимогою надати оцінку шкідливим та неефективним діям Правління АТ "Укразалізниця", які завдають збитків залізничній галузі, економіці держави та ставлять під загрозу безпеку перевезень на залізничних шляхах.