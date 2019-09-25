17:04
25 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російська котлета за 1 мільйон рублів. Космічний тато FEDOR
      Вєсті Кремля
      20:41, 24 вересня
      Вєсті.UA: Янукович повертається в Україну? Дубінський обізвав Зеленського
      Вєсті.UA
      20:08, 24 вересня
      Півмільярда на гольф-кари, коштовні меблі і дорогі ліки: як витрачають кошти у лікарні Феофанія
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗЕЛЕНСЬКИЙ У США ДОНАЛЬД ТРАМП МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

      Корпорація КРТ відреагувала на звинувачення Кравцова

      78 Читать новость на русском
      Корпорація КРТ відреагувала на звинувачення Кравцова

      У зв’язку із резонансними заявами керівника правління АТ "Укрзалізниця" Кравцова Є. про нібито можливі збитки під час закупівель анкерів АЗ-2, ми як національна компанія-виробник залізничних скріплень не можемо мовчати та спостерігати за відвертими маніпуляціями Правління АТ УЗ.

      Ми вважаємо, що такі некомпетентні заяви є лише прикриттям неспроможності теперішнього керівництва АТ УЗ в реалізації програми розвитку залізниці та корупційним лобіюванням певних постачальників застарілого та дорогого скріплення.

      Пояснюємо чому.

      Щоб перевезення на залізниці були надійними та безпечними, потрібно постійно ремонтувати та оновлювати залізничні шляхи. Наприклад, цього року згідно з планом УЗ мали б відремонтувати 271 км колії, але за результатами трьох кварталів – роботи проведені тільки на 98 км!

      Але питання не в кількості відремонтованих кілометрів, а в якості та технології. Бо можна модернізувати колійні шляхи застарілим способом – болтовим скріпленням (радянський спадок) або як це роблять в Європі – сучасним пружним скріпленням. Не будемо вдаватись в технічні особливості, але саме пружне скріплення дає простоту та надійність, а отже оптимальну ціну та безпеку перевезень. До прикладу, старе скріплення РБ 65 має 21 деталь та на 1 км колії 14 720 болтів, які постійно потрібно обслуговувати: дотягувати гайки, змащувати. А пружнє має всього 5 деталей та не потребує частого обслуговування.

      Незважаючи на багаторічну співпрацю і тисячі модернізованих колій завдяки пружним скріпленням, виготовленим нашим підприємством, а також незважаючи на укладені угоди за результатами торгів із ПрАТ "Коростенский завод залізобетонних шпал" та ПрАТ "Гніванський завод спецзалізобетону", Правління Укрзалізниці відмовляється від нашої продукції та планує проводити ремонт колій за допомогою застарілих скріплень типу КБ. І це в ХХІ столітті, коли практично всі провідні європейські країни використовують пружні.

      Проаналізувавши ринок закупівель, очевидно, що скріплення типу КБ є й значно дорожчими від пружних виробництва "Корпорації КРТ". (Табличка порівняння цін наведене нижче)

      Шпала із болтовим скріпленням є дорожчою від шпали із пружнім скріпленням на 443,0 грн, тобто вкладання 1 км колії на скріплення КБ призведе до перевитрати на 815 000 грн.

      Також Євген Кравцов звинувачує "Корпорацію КРТ" в нібито перепродажі готових закладних анкерів, придбаних в Білорусії. ТОВ НВП "Корпорація КРТ" у власних активах має ливарне виробництво, яке виливає анкери закладні типу АЗ-2, АЗ-2.К. Так, ми закупляємо якісну сировину в інших країнах, зокрема і в Білорусії для забезпечення великих об’ємів постачання анкерів для шпальних заводів, яку на спеціальному обладнанні механічно обробляємо, щоб привести до необхідних розмірів та стандартів. Ми запрошуємо пана Кравцова на наше виробництво, щоб він це побачив на власні очі.


      Фото виробничого цеху "Корпорації КРТ"

      У такій ситуації вважаємо за необхідне звернутись у правоохоронні органи, щоб попередити спробу перевитрат коштів АТ "Укрзалізниці" на понад 30% на закупівлю застарілих скріплень, що вірогідно містить корупційну складову.

      Також звертаємось до Президента та Прем’єр-міністра з вимогою надати оцінку шкідливим та неефективним діям Правління АТ "Укразалізниця", які завдають збитків залізничній галузі, економіці держави та ставлять під загрозу безпеку перевезень на залізничних шляхах.

      blog_ava
      Олена Зеленська у класичному костюмі прийшла на урочисту зустріч в США: фото
      сьогодні
      6965
      Теги: Новини України Укрзалізниця
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Дональду Трампу кінець, – Süddeutsche Zeitung
      сьогодні , 17:02 Дональду Трампу кінець, – Süddeutsche Zeitung
      Світові Медіа 44
      Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: відео
      сьогодні , 16:32 Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: відео
      1068
      Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      23 вересня , 07:30 Новий кросовер Skoda Kamiq: перший тест-драйв
      6
      Як бійці ЗСУ вивозили Цемаха з окупованої території перед обміном: моторошні деталі
      сьогодні , 16:30 Як бійці ЗСУ вивозили Цемаха з окупованої території перед обміном: моторошні деталі
      Віталій Дейнега 437
      Расследование в рамках импичмента Трампа лопнет как мыльный пузырь
      сьогодні , 15:00 Расследование в рамках импичмента Трампа лопнет как мыльный пузырь
      Злой Одессит 1154
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук