Юристи пояснили чітку різницю і уточнили, яка відповідальність чекає за ухилення від призову.
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"Ризики істотно підвищуються, якщо громадянин отримав повістку і на вимогу з'явитися у ТЦКСП або військову частину для подальшої служби не з'явився", – повідомили в Асоціації правників.
Юристи також зазначили, що у випадку, якщо неявки мають постійний характер, дії громадянина будуть розцінені як ухиляння від служби в армії. Тоді військкомат направляє до прокуратури відповідний лист, на підставі якого починають проводитися слідчі дії.
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Мобілізація в Україні: актуально
- Верховна Рада продовжує працювати над законопроєктом про мобілізацію.
- Згідно з попереднім текстом ініціативи реєстрація електронного кабінету військовозобов'язаного громадянина, призовника, а також резервіста буде прямим обов'язком кожного.
- Окрім того, у законопроєкті мовиться, що ухилянтів від мобілізації можуть карати через судові рішення.
- Якщо військовозобов'язаний або резервіст не з'явиться у визначений термін, його можуть затримати та доставити військкомату. Термін – упродовж 15 днів.
- Якщо ж затримати не вдалося, у судовому порядку пропонують вводити інші примуси, зокрема, накласти арешт на кошти та інші цінності, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках та інших фінустановах.