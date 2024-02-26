Юристи пояснили чітку різницю і уточнили, яка відповідальність чекає за ухилення від призову.

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"Ризики істотно підвищуються, якщо громадянин отримав повістку і на вимогу з'явитися у ТЦКСП або військову частину для подальшої служби не з'явився", – повідомили в Асоціації правників.

Важливо. За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років.

Юристи також зазначили, що у випадку, якщо неявки мають постійний характер, дії громадянина будуть розцінені як ухиляння від служби в армії. Тоді військкомат направляє до прокуратури відповідний лист, на підставі якого починають проводитися слідчі дії.

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