Укрзалізниця запустила поїзди до майже 30 туристичних напрямків. Відтак всі охочі зможуть потягом дістатися до моря на відпочинок. Узбережжя Чорного та Азовського морів, з огляду на пандемію та закритість багатьох країн, цього літа користується особливим попитом для проведення відпустки серед українців.

Як виглядає відпочинок у 2020 році в умовах пандемії та в яку суму обійдеться відпустка на морських курортах – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

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Відпочинок у Одеській області

В Одесі в часи пандемії дуже багато відвідувачів. Ціни в ресторанах – подекуди вище, ніж у Києві. Також складно знайти і дешеве житло. Зокрема, економклас – від 500 гривень.

Якщо ж ви хочете умови хоча б середнього рівня, потрібно заплатити вдвічі, а то й втричі дорожче. Втім вихід є. Сісти в автомобіль або маршрутку і покинути межі міста.

В Одеській області можна відпочити на будь-який смак. Село Санжейка порівнюють з Каліфорнією. Якщо поїхати далі, до Вилкового, яке ще називають українською Венецією, можна побачити пеліканів, популяція яких тут поступається хіба африканській.



Пелікани у Вилковому / Фото Pinterest

На дегустацію варто завітати на виноробню в Шабо. А за культурною програмою відправитись в Білгород-Дністровський. Там розташована Аккерманська фортеця. Квиток в найбільшу фортифікаційну споруду коштує 80 гривень.



Аккерманська фортеця / Фото VSEUA

Тревел-блогерка Марія Себова порахувала, що найбільше на відпочинку турист витрачає на житло. Втім з цієї ситуації вихід є: якщо ви готові пожертвувати комфортом під час відпустки.

Зокрема, у Грибівці є бази відпочинку, коли будинки стоять на пляжі. Ціни – від 1500 гривень за номер. Також вона розповіла, що є Катранка – туди далеко доїжджати, однак за добу ціна становить від 100 гривень.

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Відпочинок у Запорізькій області

На думку туриста Володимира, Бердянськ – найдешевше курортне місто. Якщо пошукати, можна знайти житло і за 80 гривень з людини.

200 гривень за трьох. Можна домовитись. Люди розуміють, тому домовитися можна,

– відзначила туристка Галина.

Похід в зоопарк вдень і на дискотеку вночі – такі розваги можна знайти в Бердянську. Втім витрати на це потрібно врахувати заздалегідь, щоб не було неприємних сюрпризів під час відпустки.

Туристка Анна зауважила, що за 2 дні відпочинку витратила вже 3 тисячі. Однак планувалося ще пробути в Бердянську принаймні 5 днів.



Набережна у Бердянську / Фото з відкритих джерел

Відпочинок у Херсонській області

Цього року особливо популярним є відпочинок в Херсонській області. Ціни на курортах різні:

У Залізному Порту ціни на житло стартують від 200 гривень у приватників та від 700 гривень в пансіонатах і готелях з більшим комфортом.

В Лазурному пропозицій менше, тож і вища ціна – від 700 гривень.

Водночас експерти радять не зациклюватися на морському відпочинку. Для туру вихідного дня в Україні вистачає мальовничих місць біля річок, озер та у горах. Куди, до речі, можна поїхати навіть з наметами.



Правила перебування на пляжі під час пандемії COVID-19 / Інфографіка 24 каналу