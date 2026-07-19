"Не мають морального права засуджувати": командувачі Сил оборони підтримали Сирського

Після повідомлень про можливу заміну Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського керівники Сил оборони публічно стали на його захист. Вони закликають не розколювати суспільство під час війни та наголосили, що оцінювати роботу головнокомандувача має лише президент України.

Раніше подібне звернення опублікував командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа. Нині, до публічної підтримки Сирського доєднався командувач Десантно-штурмових військ генерал-майор Олег Апостол.

Що кажуть командувачі про Сирського?

Після появи в медіа інформації про можливу заміну головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського командувачі окремих родів військ і колишня заступниця міністра оборони Ганна Маляр виступили із заявами на його підтримку.

Командувач Десантно-штурмових військ генерал-майор Олег Апостол розкритикував хвилю публічної критики на адресу військового керівництва. За його словами, люди, які ніколи не командували військами та не несли відповідальності за життя військовослужбовців, не мають морального права безпідставно засуджувати командування, яке щодня ухвалює складні рішення в умовах війни.

Критика може бути предметною, професійною та обґрунтованою. Але приниження, безпідставні звинувачення й публічна образа честі та гідності представників найвищої командної ланки є неприпустимими,

– додає Апостол.

Раніше, підтримку головкому висловив командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа. Він заявив, що оцінювати роботу головнокомандувача має право лише президент, а спроби розпалювати суперечки під час війни лише грають на руку ворогу.

Неїжпапа наголосив, що ЗСУ залишаються однією з найстійкіших державних інституцій, а російські війська не досягли своїх стратегічних цілей. Він також закликав українців довіряти Силам оборони, підтримувати військових і вірити в перемогу України.

На підтримку Сирського висловилася й ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона назвала його військовим із беззаперечним талантом, зазначивши, що генерали країн НАТО вивчають його підхід до планування операцій. Маляр також спростувала твердження про нібито "радянську освіту" Сирського, наголосивши, що він пройшов сучасну військову підготовку в незалежній Україні та навчання за стандартами НАТО.

Водночас вона визнала, що в українській армії існують проблеми та необхідність реформ. Однак, на її думку, публічне дискредитування головнокомандувача під час війни послаблює державу та шкодить обороноздатності України.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада підтримала відставку уряду Юлії Свириденко. Після цього президент Володимир Зеленський не вніс кандидатуру Михайла Федорова на повторне призначення міністром оборони, пояснивши це серйозними розбіжностями між ним і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Після цього в Києві та низці інших міст України розпочалися акції протесту. Спочатку їхні учасники вимагали повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, а згодом серед основних вимог також з'явилися заклики до відставки головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Згодом, у Верховній Раді зареєстрували звернення до президента Володимира Зеленського щодо можливого звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Для його офіційного направлення главі держави документ мають підтримати щонайменше 226 народних депутатів.

Ініціатори звернення пропонують розглянути питання про звільнення Сирського, призначення нового головнокомандувача за критеріями професійної ефективності та запровадження регулярних закритих звітів вищого військового командування перед профільним комітетом Верховної Ради.