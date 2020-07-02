Після заяви Якова Смолія про відставку з посади глави Нацбанку гендиректор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що призупиняє нові інвестиції в Україну. На його думку, влада в Україні діє протилежно тому, як це роблять інвестори.

У компанії вважають відставку Смолія – "останньою краплею". Генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала прокоментував ситуацію "Новому времени".

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Ми відкладемо нові інвестиції, оскільки влада діє останні п'ять місяців абсолютно протилежно тому, як інвестори, як внутрішні, так і міжнародні, очікують і радять. Це остання крапля. Можна тільки здогадуватися, якими мотивами вони керуються. Це або повна некомпетентність, або мотивований Росією саботаж,

– наголосив він.

Фіала вважає, що відставка Смолія справді була зумовлена політичним тиском, при чому – "з самого верху".

"Це червона лінія для всіх інвесторів: G7, МВФ, Світовий Банк. Повна некомпетентність і обман тих, хто виділив нам 5 мільярдів доларів за останній місяць, включаючи сьогоднішні єврооблігації", – додав він.

Водночас, головна економістка компанії Олена Білан вважає відставку Смолія "найгіршою новиною" для української економіки у розпал кризи.

"Якщо відставка буде прийнята, а в НБУ призначать лояльне керівництво, то ми скоро опинимося на порозі ще й кризи фінансової", – пояснила вона.

Що відомо про Dragon Capital? Це найбільша інвестиційна компанія України, яка працює в сфері інвестицій та фінансових послуг; надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, приватних інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів.



У 2016 – 2018 роках компанія з європейськими та американськими партнерами інвестувала в нерухомість України близько 400 мільйонів доларів.

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