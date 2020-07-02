"Це остання крапля": Dragon Capital зупиняє інвестиції в Україну через відставку Смолія
Після заяви Якова Смолія про відставку з посади глави Нацбанку гендиректор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала заявив, що призупиняє нові інвестиції в Україну. На його думку, влада в Україні діє протилежно тому, як це роблять інвестори.
У компанії вважають відставку Смолія – "останньою краплею". Генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала прокоментував ситуацію "Новому времени".
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Ми відкладемо нові інвестиції, оскільки влада діє останні п'ять місяців абсолютно протилежно тому, як інвестори, як внутрішні, так і міжнародні, очікують і радять. Це остання крапля. Можна тільки здогадуватися, якими мотивами вони керуються. Це або повна некомпетентність, або мотивований Росією саботаж,
– наголосив він.
Фіала вважає, що відставка Смолія справді була зумовлена політичним тиском, при чому – "з самого верху".
"Це червона лінія для всіх інвесторів: G7, МВФ, Світовий Банк. Повна некомпетентність і обман тих, хто виділив нам 5 мільярдів доларів за останній місяць, включаючи сьогоднішні єврооблігації", – додав він.
Водночас, головна економістка компанії Олена Білан вважає відставку Смолія "найгіршою новиною" для української економіки у розпал кризи.
"Якщо відставка буде прийнята, а в НБУ призначать лояльне керівництво, то ми скоро опинимося на порозі ще й кризи фінансової", – пояснила вона.
Що відомо про Dragon Capital?Це найбільша інвестиційна компанія України, яка працює в сфері інвестицій та фінансових послуг; надає повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг, приватних інвестицій, управління активами інституційних, корпоративних і приватних клієнтів.
У 2016 – 2018 роках компанія з європейськими та американськими партнерами інвестувала в нерухомість України близько 400 мільйонів доларів.
Відставка Смолія: коротко про головне
- Яків Смолій ввечері 1 липня подав у відставку з посади голови Національного банку України. Хоча раніше заявляв, що має намір залишатися на посаді голови до кінця своєї каденції – 2025 року. Нацбанк він очолив в березні 2018 року.
- Причиною відставки Смолій назвав систематичний політичний тиск на керівництво НБУ.
- В Офісі Президента заявили, що правління НБУ продовжуватиме свою діяльність на засадах незалежності та професійності.
- Голова комітету з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев вважає, що відставка Смолія може вплинути на відносини України з МВФ. Нардеп висловив думку, що існує прямий взаємозв'язок між звільненням Смолія та траншами від МВФ, однак це не покращить наші відносини з фондом.
- Якщо відставку затвердять, то обов'язки глави Нацбанку виконуватиме його перша заступниця – Катерина Рожкова.