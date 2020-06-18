Верховна Рада знову не підтримала програму діяльності уряду Шмигаля, цим самим позбавивши його річного імунітету. Коли Кабмін можуть відправити у відставку – читайте далі.

Досить ймовірно, що уряд Шмигаля керуватиме країною ще кілька місяців. Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловив економічний експерт Тарас Козак.

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Він вважає, що цей Кабмін буде "злитий" восени – десь перед місцевими виборами, які попередньо заплановані на 25 жовтня.

Козак вважає, що тоді призначать нових міністрів, а на уряд Шмигаля "повісять" всі негаразди. У деяких з них він справді об'єктивно винен, але частина – це наслідки COVID-19.

Думаю, що Кабмін Шмигаля "вигребе" і за себе, і за все, що відбулося в країні. Це, мабуть, буде остання можливість Зеленського ще зняти з себе відповідальність,

– наголосив економіст.

Козак також пояснив: те, що Рада не схвалить програму дій уряду, було досить очікуваним. Проте варто відзначити, що все ж цей документ став значно кращим, детальнішим та аргументованішим, ніж його перша версія.

Що передбачає програма дій уряду? Зокрема, вона передбачає розроблення і реалізацію Держпрограми стимулювання економіки на 2020 – 2022 роки та кредитну підтримку малому та середньому бізнесу. А також подальшу євроінтеграцію, політику щодо окупованих територій, створення умов розвитку для бізнесу.



Детальніше про документ – Зокрема, вона передбачає розроблення і реалізацію Держпрограми стимулювання економіки на 2020 – 2022 роки та кредитну підтримку малому та середньому бізнесу. А також подальшу євроінтеграцію, політику щодо окупованих територій, створення умов розвитку для бізнесу.Детальніше про документ – читайте за посиланням.



Він підкреслив, що першу версію відхилили, зокрема, з економічної точки зору. Натомість у другій вже втрутилася політика. Адже за 100 днів уряд встиг багато з ким "побити горшки", зіпсував враження про себе у ЗМІ. Деякі міністри вже зашкварені, у людей немає відчуття свіжості та довіри.

Про голосування "слуг народу"

Довідка. Загалом свої голоси за програму дій уряду віддали всього 207 нардепів з необхідних 226. Документ підтримали лише 175 "слуг народу" та 17 представників парламентської групи "Довіра"



За словами Козака, лише 2/3 "слуг народу" підтримали програму дій Кабміну, оскільки всередині політсили є розуміння, що вона має бути суттєвішою. У програмах урядів Тимошенко, Азарова, Яценюка також, наприклад, було небагато цифр. Але часи міняються, нардепи стають вимогливішими.

Сьогодні текст "за все хороше проти всього поганого" не проходить. Треба чіткіше говорити. Не просто вища якість життя українців, наприклад, а в чому вона полягатиме, якою ціною, що конкретно треба зробити,

– зауважив експерт.

Й додав, що відсутність чіткого розуміння напрямків роботи показало – в сьогоднішніх умовах таке вже не працює.

Про падіння ВВП

Зазначимо, що у презентованій програмі дій уряду у 2020 році передбачено падіння ВВП на 4 – 8%. Козак пояснив: з впевненістю говорити, наскільки насправді впаде економіка, говорити складно. Передбачити цього не може ніхто.

"Може початися друга хвиля COVID-19, і уряд буде змушений запровадити ще жорсткіший карантин ніж раніше. Економіка може впасти не тільки на 8, а й на 10, 12 можливо навіть 15%. Тому це таке певне вгадування: буде серйозніше хвороба поширюватися в нас чи ні", – підсумував він.

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