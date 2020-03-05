Відставка Рябошапки і підозра Порошенку, НАБУ підібралося до Коломойського – Гуд найт Юкрейн

У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 4 березня – Офіс Генпрокурора не підтримав абсурдну підозру Порошенку, яку вигадав Андрій Портнов і яка стосувалася так званого захоплення влади п'ятим президентом. Вже 5 березня відбулася відставка генпрокурора Рябошапки. НАБУ близько підібралося до Коломоського і також стає незручним, але Ситника звільнити вже не так легко.

Також у випуску Чому Аваков повинен піти.