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      РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ
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      РУСЛАН РЯБОШАПКА КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ

      Відставка Рябошапки і підозра Порошенку, НАБУ підібралося до Коломойського – Гуд найт Юкрейн

      Гуд найт Юкрейн -

      У свіжому випуску "Гуд найт Юкрейн" за 4 березня – Офіс Генпрокурора не підтримав абсурдну підозру Порошенку, яку вигадав Андрій Портнов і яка стосувалася так званого захоплення влади п'ятим президентом. Вже 5 березня відбулася відставка генпрокурора Рябошапки. НАБУ близько підібралося до Коломоського і також стає незручним, але Ситника звільнити вже не так легко.

      Також у випуску

      Чому Аваков повинен піти.

       

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      Автор: Леся Виговська , Антон Голобородько
      Теги: Офіс генпрокурора Артем Ситник Ігор Коломойський НАБУ Руслан Рябошапка Гуд найт Юкрейн
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