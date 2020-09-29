Директор "Українського інституту майбутнього" Віктор Андрусів приєднався до партії "За майбутнє".

Своє рішення відійти від дослідництва та повернутися в політику він пояснив тим, що за 4 роки роботи з УІМ вдалося сформувати потужний аналітичний центр із продуктами світового рівня, але його розробки знадобилися тільки цій політичній силі.

Останній рік мені стало реально важко. Я дивлюсь в очі своїм експертам і бачу, як вони втрачають віру і сенс щось робити. Нова доповідь, нове дослідження, нова стратегія, нова концепція трансформації… Куди це все? Для чого ми це робимо? Ми прогнозуємо багато подій дуже точно, але навіть коли виявляється, що ми маємо рацію, ніхто не робить ніяких висновків,

– зазначив експерт.

На думку дослідника, на відміну від інших політичних сил, назва партії відповідає її ідеологічним засадам. Спільне прагнення якісного перетворення життя країни та спільне бачення майбутнього стануть запорукою плідної співпраці, переконаний Андрусів.

"Некомпетентність влади – проблема. Але відсутність запиту на професійний продукт – катастрофа. Саме тому я прийняв рішення повернутись в політику. Це рішення я прийняв зробити з політичною партією "За майбутнє". Найближчим часом країну будуть чекати серйозні зміни. І треба все зробити, щоб не було "як завжди", – наголосив аналітик.