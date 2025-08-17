Ізраїль не планує нести відповідальність за майбутнє Сектору Гази. Цим мають займатися самі палестинці та арабські країни, які їх підтримують.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу сказав посол Ізраїлю в Україні Михаель Бродський.

До теми Ізраїль готується мобілізувати десятки тисяч резервістів для розширення операції в Газі, – ЗМІ

Що сказав Бродський про майбутнє Сектору Гази?

Михаель Бродський наголосив, що, як тільки ХАМАС буде повністю роззброєний і перестане становити загрозу Ізраїлю, то ЦАХАЛ залишить територію Сектору Гази.

Хто і як буде контролювати Газу після цього – питання політичне, і поки що на нього немає відповіді,

– заявив пан посол.

Він також підкреслив, що майбутнє Сектору Гази залежить від готовності самих палестинців жити в мирі з Ізраїлем, а також від готовності арабських країн підтримувати мирний розвиток анклаву.

До слова, раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу представив план під назвою "5 принципів завершення війни" у Секторі Гази. Цей план передбачає, щоб терористи ХАМАС роззброїлися, всіх ізраїльських заручників було звільнено, Сектор Гази був демілітаризований, Ізраїль відповідав би там за безпеку, а влада при цьому перейшла б "неізраїльській мирній цивільній адміністрації".

Пізніше в Офісі прем'єра Ізраїлю наголосили, що Тель-Авів погодиться на перемир’я з ХАМАСОМ за умови одночасного звільнення всіх заручників та виконання решти умов Ізраїлю щодо припинення війни.