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      Вихідні у грудні 2018: які святкові дні очікують українців

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      Вихідні дні у грудні 2018 в Україні: календар
      Вихідні дні у грудні 2018 в Україні: календар / www.google.com.ua

      Згідно із календарем вихідних на 2018 рік, який затвердив Кабмін, на українців чекають додаткові вихідні у грудні. Календар вихідних допоможе вам визначити офіційні вихідні, за допомогою яких ви зможете спланувати час на відпочинок.

      У грудні на українців чекають багато святкових днів. У народі кажуть, що взимку починається "український Ромадан", який бере початок із свята Романа та закінчується на Водохреща (Йордана) 19 січня. Відтак, від Романа до Йордана – ціла низка вихідних та святкових днів.

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      Календар вихідних і святкових днів у грудні 2018

      1 грудня – мученика Романа;

      4 грудня – введенння в храм Пресвятої Богородиці;

      7 грудня – Катерини Великомучениці;

      6 грудня – День Збройних сил України;

      12 грудня – День Сухопутних військ України;

      13 грудня – Андрія Первозванного;

      17 грудня – Святої Варвари;

      19 грудня – Миколая Чудотворця;

      22 грудня – Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;

      24 грудня – Католицький Святвечір (вихідний);

      25 грудня – Католицьке Різдво (вихідний);

      31 грудня – Останній день року (вихідний).

      Католицьке Різдво у 2018 році (25 грудня) випадає на вівторок. Понеділок, 24 грудне, буде вихідним днем, однак його доведеться відпрацювати в суботу, 22 грудня.

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      Новий рік 2019 (1 січня) буде у вівторок, відтак 31 грудня (понеділок) зроблять вихідним, який потрібно буде відпрацювати в суботу, 29 грудня.

      вихідні дні в грудні україна

      Католицьке Різдво в Україні

      У 2017 році Рада підтримала рішення зробити вихідним днем католицьке Різдво, яке відзначається 25 грудня. З прийняттям цього законопроекту Різдво буде відзначатися в Україні двічі – 25 грудня за Григоріанським календарем і 7 січня за Юліанським.

      Різдво – тихе і сімейне свято. Напередодні треба прибрати в будинку, адже на Різдво забороняється займатися будь-якою роботою, у тому числі і прибиранням. Тому зробити це потрібно за кілька днів до самого свята.

      Головною традицією на Католицьке Різдво завжди була сімейна вечеря. За кілька днів до самого свята всі будинки прикрашали іграшками і фігурками немовляти Ісуса, Діви Марії та Йосипа, а також соломою, яка у католиків є одним з головних символів Різдва. Ці атрибути вважаються головними символами Різдва. Невід'ємною частиною Католицького Різдва є святкові шкарпетки над камінами, куди Санта Клаус ставить подарунки.

      Теги: Новини України LifeStyle Різдво Новорічні свята відпочинок
      Джерело: 24 канал
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