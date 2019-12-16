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      Вихвалявся у соцмережах: банкіра у США підозрюють у крадіжці 88 тисяч доларів

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      Банкір Арландо Хендерсон / gossiponthis.com

      В американському місті Шарлотта 29-річного працівника банку Арландо Хендерсона підозрюють у крадіжці 88 тисяч доларів.

      Незадовго його знайшли правоохоронці, а все – через хизування у інтернеті, повідомляє WIVB.

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      У соцмережах Хендерсон публікував фото з пачками грошей, а також виклав знімок, на якому позує перед дорогим авто в Голлівуді. Для того, щоб отримати кредит на машину, він нібито підробляв банківські документи.

      Фото, які публікував американець:


      Правоохоронці заарештували шахрая. Його підозрюють у систематичних крадіжках: зі слів звинувачення, він крав готівку з банківського сховища щонайменше 18 разів протягом року.

      Чоловіку загрожує до 30 років ув'язнення та штраф в розмірі одного мільйона доларів. Адвокат затриманого відмовився коментувати справу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини США Пограбування Банки
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