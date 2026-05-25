До будинку президента Польщі увірвалися рятувальники: це може бути витівка російських спецслужб

23 травня екстренні служби приїхали до будинку родини президента Польщі у Гданську. Рятувальникам повідомили про пожежу та зупинку серця.

Виявилося, це був фальшивий виклик. У Польщі заявляють про слід іноземних спецслужб і обіцяють якнайшвидше знайти винних. Про це пише "Польське радіо".

Що відомо про фальшивий виклик рятувальників до будинку Навроцького?

Рятувальники, які прибули на місце виклику, спершу зателефонували у домофон. Втім, їм ніхто не відповів. Тому вони були змушені відчинити двері і проникнути до квартири. В оселі нікого не було.

Головний командир Державної пожежної служби Войцех Кручек пояснив, що рятувальники діяли за відповідною процедурою. За його словами, спроба дозвонитися на номер, з якого надійшов виклик, була безуспішною.

Войцек уточнив, що командир пожежників не знав, у чиєму саме помешканні нібито сталася надзвичайна ситуація.

Тим часом заступник міністра внутрішніх справ Чеслав Мрочек заявив, що упродовж дванадцяти годин має стати відомо, хто стояв за фальшивою тривогою в будинку родини президента.

За його словами, поліцейські значно просунулися в цій справі. Мрочек запевнив, що винуватці не залишаться безкарними.

Колишній керівник польської розвідки, полковник Анджей Дерлатка вважає, що такі фальшиві повідомлення можуть бути елементом провокацій з боку іноземних спецслужб. На його думку, східні розвідки намагаються розхитати ситуацію в Польщі, використовуючи внутрішні політичні конфлікти та напругу напередодні виборчої кампанії.

Як ситуація прокоментували у Навроцького?

Речник президента Польщі Рафал Леськевич заявив, що силовики увійшли до сімейної квартири глави держави, яка мала бути під особливою охороною. За його словами, це є "компрометацією" керівництва МВС Польщі та координатора спецслужб. Тему обговорювали в ефірі програми "Сніданок Римановського" на телеканалі Polsat News.

Леськевич зазначив, що "було перейдено червону лінію", адже служби увійшли до сімейної квартири чинного президента Польщі, де проживає, зокрема, його мати. Він уточнив, що житло є співвласністю Навроцького та вказане у його декларації про майно, а отже, повинно підлягати особливому захисту.

Речник президента наголосив, що претензій до самих рятувальників немає, адже вони діяли за інструкціями. Водночас, на його думку, не спрацювали процедури захисту глави держави та інших найважливіших осіб країни. Він також поставив питання, як працюють спецслужби, якщо після фальшивого повідомлення ніхто не знав, що йдеться про квартиру президента.

Голова парламентської групи лівих Анна Марія Жуковська заявила, що подібні інциденти відбуваються й в інших країнах. Вона припустила, що за ними можуть стояти іноземні спецслужби, а не підлітки, які жартують. На її думку, Росія зацікавлена в тому, щоб у Польщі виникало відчуття хаосу та небезпеки. Саме такий ефект, за її словами, і створюють подібні провокації.