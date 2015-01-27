Виключення по люстрації для військових генералів можуть робитися тільки поіменно, — Березюк

Партія "Самопоміч"вважає за необхідним відновляти на службі військових генералів поіменно, аби не допустити ситуації, коли прикриваючись потребами війни, люстрації уникатимуть люди, котрі служили режиму Януковича.

Про це заявив голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк, коментуючи можливі зміни в Законі про очищення влади.

Ми не маємо звільняти від люстрації людей, які і на війну не поїдуть, але не понесуть відповідальності за те, що вони робили за часів режиму Януковича. Ми хочемо, щоб виключення по застосуванню закону давалися виключно поіменно, тим військовим генералам, які мають довіру армії. І вони мають публічно отримувати дозвіл на те, щоб працювати на безпеку країни,

— підкреслив він.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня голова люстраційного комітету і нардеп від "Самопомочі" Єгор Соболєв розповів, що важливих для військової служби офіцерів, які підлягають люстрації, планують залишити в армії.