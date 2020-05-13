Використовують солдатів як рабів: обурливі деталі скандалу у Нацгвардії

Нещодавно у деяких регіонах України сталися страшні лісові пожежі. Горіло так сильно, що у Києві неможливо було нормально дихати і українська столиця на кілька днів стала світовим лідером із забруднення повітря.

Через ці пожежі, наприклад, у Житомирській разом з лісом згоріло кілька сіл в Овруцькому районі. Про це йдеться у відеоблозі "Право на правду" на 24 каналі.

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А у лісах Чорнобильської зони пожежі набули такого масштабу, що вогонь наблизився впритул до об'єкта "Укриття" Чорнобильської атомної станції.

Поки президент Зеленський нагороджував пожежників, які героїчно боролися з вогнем у зоні відчуження, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков взявся шукати винуватців у цих масштабних займаннях лісу. І знайшов.

За його даними, у лісах Київщини та Житомирщини орудують диверсійні групи, які умисно роблять підпали і у такий спосіб спричиняють великі лісові пожежі. Аваков написав у фейсбуці, що дав вказівку Національній гвардії почати антидиверсійну роботу і ловити цих таємничих паліїв.

Скандал у Нацгвардії

Ми не знаємо, чи знайшли когось із підпалювачів бійці Нацгвардії. Пан Аваков про це досі нічого не написав.

Натомість днями один з мешканців Бориспільського району Київщини випадково помітив, як кілька невідомих запалили на березі річки траву. Коли він до них наблизився, виявилося, що ці палії – бійці Національної гвардії.

Після зробленого їм зауваження вони не просто не вибачилися і не загасили вогонь. А обматюкали і накинулися на цю людину, яка стала свідком їхнього безчинства.

Нацгвардійці палили траву: дивіться відео​

Отже, ті, хто має запобігати порушенням закону, самі виявилися порушниками. При чому, не лише палили траву, а ще й мало не побили людину. Як виявилося, ці бійці служать на сусідньому полігоні у селі Старе, Київської області.

Їхнє командування спочатку не хотіло визнавати, що гвардійців спіймали на гарячому. Але згодом, коли очевидці оприлюднили фото службової машини, на якій ті приїхали на поле, відпиратися стало безглуздо. Командування Нацгвардії зі скрипом таки визнало провину своїх солдатів.

І змусило одного з них, найбільш агресивного, записати відеозвернення із вибаченнями за підпал і за спробу побити очевидця.

Вибачення нацгвардійця: дивіться відео

Втім, попри ці, погодьтесь, не дуже щирі вибачення, залишаються відкритими два питання.

По-перше, чи буде покарано цих паліїв-гвардійців великими штрафами, які нещодавно були введені новим законом? Прийнятими саме для того, щоб зупинити таких паліїв.



Штрафи за підпал трави / Інфографіка 24 каналу

І друге – хто послав їх прибирати поле і палити на ньому траву? Чому замість того, щоб тренуватися на полігоні, солдати Нацгвардії займаються весняно-польовими роботами? Оскільки гвардійці приїхали туди на службовому автомобілі, то, напевно, їх туди відрядив хтось з командирів.

За словами місцевих мешканців, справді гвардійців до польових робіт в цьому районі інколи залучають місцеві фермери. За це розраховуються грошима з їхніми командирами.

Отже, бійців Нацгвардії їхнє командування використовує як дармову робочу силу. І в цьому немає нічого нового. Адже ще з радянських часів генерали та полковники змушували солдатів будувати їм дачі або просто віддавали в користування сусідньому колгоспу збирати врожай.

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Як бачимо, мало що змінилося. Навіть після початку війни з Росією, коли стало зрозуміло, що без високопрофесійної армії Україні просто не вижити, знаходяться командири, які продовжують використовувати солдатів як рабів на господарських роботах, а не як воїнів, які захищають країну.

Будинок для полковника на Львівщині

Так, у 2016 році військова прокуратура звинуватила командира 15-го артилерійського полку полковника Григорія Дем'янчика в тому, що він використовував солдатів для будівництва власного будинку.



Полковник Григорій Дем'янчик / Фото "Стебницькі вісті"

Минуло чотири роки і ось виявляється, що нічим ця історія так і не закінчилась. І полковник Дем'янчик досі командує 15-м артилерійським полком, дислокованим у Дрогобичі Львівської області, по сусідству з його будинком.

Будівництво Нового мосту у Дніпрі

А ось, наприклад, три роки тому очевидці зняли на відео, як солдатів залучали як безкоштовну робочу силу для скандального будівництва Нового мосту у Дніпрі. Як відомо, на будівництві цього мосту було розкрадено мільйони гривень.

Солдатів залучають до будівництва мосту в Дніпрі: дивіться відео

На відео можна побачити один зі способів розкрадання. Все просто: отримати гроші з бюджету міста на виконання робіт професійними будівельниками, а замість цього змусити працювати звичайних солдатів, яким і платити і нічого не треба.

Ну, хіба що полюбовно розрахуватися з командирами, що вийде все одно набагато дешевше, ніж наймати будівельну фірму. Отож, поки ви сплачуєте військовий збір для того, щоб солдати захищали країну, деякі командири використовують їх як робітників на будівництвах чи на полях.

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І які б військові загрози не стояли перед Україною, виявляється, повністю позбутися цієї рабської системи досі не вдалося.