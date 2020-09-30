Викрадачі учасника Революції Гідності отримав шість років ув'язнення. Хоча перший раз суд відправив його за ґрати лише на 2,5 роки.

Під час Революції Гідності 22 січня 2014 року чоловік з групою інших осіб викрав в районі станції метро "Петрівка" в Києві одного з учасників протесту. Зробили це із застосуванням сили. І доставили до наметового табору у лісосмузі неподалік від станції метро "Бориспільська". За це він отримав 800 гривень, повідомили в Офісі генпрокурора.

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При цьому зловмисника звинувачували також у придбанні та зберіганні особливо небезпечного наркотичного засобу. Однак Деснянський районний суд міста Києва за сукупністю злочинів засудив його до 2,5 років ув'язнення. Хоча лише за викрадення людини йому загрожувало позбавленням волі до п'яти років, а звинувачення щодо наркотиків – від шести до десяти років з конфіскацією майна.

На це рішення суду Офісом генпрокурора було подано апеляцію. Київський апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу. Викрадача євромайданівця засудили до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке є його власністю. Вирок суду апеляційної інстанції набрав законної сили з моменту його проголошення.