На момент передачі справ Майдану від прокуратури до ДБР за кожним епізодом були певні досягнення, а саме направлення до суду та вироки. Також продовжилося розслідування стосовно невстановлених осіб, що означає – слідство тривало.

Хоча якщо так в загальному це було вже напевно дві третини шляху пройдено. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів начальник управління спецрозслідувань ГПУ 2014 – 2019 років Сергій Горбатюк.

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Він зазначив, що за каденції Луценка велика кількість підозр блокувалася його заступниками, тому їх назбиралася велика кількість.

Проте вже у 2019 році я бачив, що у багатьох випадках підозри здійснювалися. Тобто фактично робота продовжувалася. Були притягнуті правоохоронці по тих напрямках, які ми розслідували,

– повідомив Сергій Горбатюк.

Ексначальник управління спецрозслідувань ГПУ заявив, що не побачив нових напрацювань, за які було б повідомлено про підозру.

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"Вся робота, яка була протягом останнього року, йшла за рухом, який ми планували. Впринципі це добре" – додав Сергій Горбатюк.

Дивіться повний коментар Сергія Горбатюка: