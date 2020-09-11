Новий заступник генпрокурорки Ірини Венедіктової Максим Якубовський куруватиме справи Майдану. Його пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

Проте згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України він не може очолювати Департамент ГПУ у справах Майдану. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів начальник управління спецрозслідувань ГПУ 2014 – 2019 років Сергій Горбатюк.

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Він зазначив, що з точки зору професійності Максим Якубовський хороший слідчий і професіонал своєї справи.

А з точки зору роботи керівника, який саме курує справи Майдану, то процесуально він не може цього виконувати, тому що допитаний як свідок у цих провадженнях,

– розповів Сергій Горбатюк.

"Відповідно згідно з Кримінально-процесуальним кодексом – це унеможливлює здійснення його процесуальних функцій", – додав Горбатюк.

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Що відомо про Максима Якубовського: