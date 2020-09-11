Юрист Медведчука не може курувати справами Майдану: Горбатюк назвав причину
Новий заступник генпрокурорки Ірини Венедіктової Максим Якубовський куруватиме справи Майдану. Його пов'язують з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком.
Проте згідно з Кримінально-процесуальним кодексом України він не може очолювати Департамент ГПУ у справах Майдану. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповів начальник управління спецрозслідувань ГПУ 2014 – 2019 років Сергій Горбатюк.
Важливо Юрист Медведчука відповідатиме за розслідування справ Майдану
Він зазначив, що з точки зору професійності Максим Якубовський хороший слідчий і професіонал своєї справи.
А з точки зору роботи керівника, який саме курує справи Майдану, то процесуально він не може цього виконувати, тому що допитаний як свідок у цих провадженнях,
– розповів Сергій Горбатюк.
"Відповідно згідно з Кримінально-процесуальним кодексом – це унеможливлює здійснення його процесуальних функцій", – додав Горбатюк.
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Що відомо про Максима Якубовського:
- В органах прокуратури він – з 1996 року. На початку кар'єри працював в Одеській транспортній прокуратурі.
- У 2014 році став заступником головного військового прокурора – начальником управління процесуального керівництва.
- У березні 2015 року Якубовський очолив військову прокуратуру Південного регіону України.
- У цьому ж році був претендентом на посаду керівника новоствореної САП, але не потрапив до фіналу конкурсу.
- Якубовський тривалий час працював у організаціях Віктора Медведчука і навіть був їх спікером. Зокрема – в "Українському виборі" та Центрі правових ініціатив "Правова держава".