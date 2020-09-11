Максиму Якубовському, який напередодні став заступником генпрокурорки Ірини Венедіктової, доручили нагляд за важливими провадженнями.

Венедіктова передала Якубовському надважливі напрямки. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив Віталій Шабунін, керівник "Центру протидії корупції".

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Зокрема, як пояснив антикорупціонер, юристу Медведчука доручили нагляд за:

кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу.

та у провадженнями про злочини, вчинені у зв'язку з масовими процесами у 2013 – 2014 роках (мовиться про злочини Майдану);

провадженнями про катування та інші порушення прав громадян правоохоронними органами.

Завдяки Зеленському тепер Медведчук і росіяни контролюють 3 надважливі напрямки правоохоронної системи України,

– наголосив Шабунін.

"Я не бачу іншого способу врятувати країну, окрім як в масовий, мирний спосіб зносити Зеленського, разом з усією цією "шоблою", – додав він.

Й підкреслив: потрібно врахувати уроки Революції Гідності – зносити разом з Вищою радою правосуддя, Конституційним судом, Окружним адмінсудом Києва та іншими "продажними потворами".

Що відомо про Максима Якубовського: