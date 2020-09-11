Юрист Медведчука відповідатиме за розслідування справ Майдану
Максиму Якубовському, який напередодні став заступником генпрокурорки Ірини Венедіктової, доручили нагляд за важливими провадженнями.
Венедіктова передала Якубовському надважливі напрямки. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив Віталій Шабунін, керівник "Центру протидії корупції".
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Зокрема, як пояснив антикорупціонер, юристу Медведчука доручили нагляд за:
- кримінальними провадженнями про військові злочини та у сфері оборонно-промислового комплексу.
- провадженнями про злочини, вчинені у зв'язку з масовими процесами у 2013 – 2014 роках (мовиться про злочини Майдану);
- провадженнями про катування та інші порушення прав громадян правоохоронними органами.
Завдяки Зеленському тепер Медведчук і росіяни контролюють 3 надважливі напрямки правоохоронної системи України,
– наголосив Шабунін.
"Я не бачу іншого способу врятувати країну, окрім як в масовий, мирний спосіб зносити Зеленського, разом з усією цією "шоблою", – додав він.
Й підкреслив: потрібно врахувати уроки Революції Гідності – зносити разом з Вищою радою правосуддя, Конституційним судом, Окружним адмінсудом Києва та іншими "продажними потворами".
Що відомо про Максима Якубовського:
- В органах прокуратури він – з 1996 року. На початку кар'єри працював в Одеській транспортній прокуратурі.
- У 2014 році став заступником головного військового прокурора – начальником управління процесуального керівництва.
- У березні 2015 року Якубовський очолив військову прокуратуру Південного регіону України.
- У цьому ж році був претендентом на посаду керівника новоствореної САП, але не потрапив до фіналу конкурсу.
- Якубовський тривалий час працював у організаціях Віктора Медведчука і навіть був їх спікером. Зокрема – в "Українському виборі" та Центрі правових ініціатив "Правова держава".