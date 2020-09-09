Правоохоронний комітет у час, коли на посаді був Руслан Рябошапка, кожні 2 місяці мав діалог з генпрокурором. Ірина Венедіктова з часу призначення жодного разу фізично на комітеті Верховної Ради не була присутня.

Проте було декілька зустрічей, які вона організувала в себе в офісі. Про це в ефірі 24 каналу розповів член правоохоронного комітету та народний депутат "Голосу" Андрій Осадчук.

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Він зазначив, що останнім часом опозиційних депутатів запрошують менше на різні зустрічі. Їх намагаються усунути від фактичної участі в діалозі з правоохоронцями.

Ми бачимо мовчазну згоду депутатів більшості. А також, що "Слуга народу" дуже непогано координується з "ОПЗЖ" в питаннях прокуратури. Це було дуже добре видно в скандальній історії з призначенням конкурсної комісії САП,

– повідомив Андрій Осадчук.

Член правоохоронного комітету розповів, що тоді народні депутати "ОПЗЖ" та "Слуги народу" голосували синхронно. Це відбувалося на комітеті та в залі Верховної Ради. Проте голосів їм таки не вистачило.

Уряд 3 вересня 2020 року розглянув питання щодо визначення представників парламенту в складі конкурсної комісії, яка має обрати голову САП. Верховна Рада провалила призначення.

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"Зараз у внутрішній політиці спостерігається альянс старих політиків з номенклатурою часів Януковича. На жаль, це особливо проявляється в прокуратурі. НАБУ – тримає оборону, а ДБР ми втратили", – додав Осадчук.