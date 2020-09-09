Призначення у Офісі генпрокурора Максима Якубовського, який був юристом лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука, – це дуже велика помилка і відповідальність за неї повинен нести саме Президент України Володимир Зеленський.

Голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін в ефірі 24 каналу запевнив, що призначення Якубовського – це "не питання старих еліт".

Важливо Венедіктова призначила своїм заступником юриста Медведчука, – Шабунін

За словами Шабуніна, Якубовський – "це не просто нафталінова еліта Януковича, це людина, яка прямо працювала на Медведчука у його псевдогромадській організації та просувала російські інтереси в Україні.

Це людина, яка була юристом Медведчука, зараз її призначили заступником генпрокурора – це, як на мене, прямо дати повний доступ ворогу – Росії – до роботи Генеральної прокуратури. Це не питання старих еліт,

– пояснив він.

Шабунін зауважив, що майже усі результативні голосування партії Зеленського відбувалися винятково через те, що їм "підкидали голоси" люди Медведчука і Бойка.

"Буде чергове рішення по конкурсній комісії для вибору керівника САП. Очевидно, що "Слуги народу" разом з ОПЗЖ протягають потрібних їм людей. Ця руйнація інститутів відбувається не вперше. Ця співпраця – системна, це не поодинокий випадок. Просто з кожним разом це зухваліше і очевидніше", – заявив голова правління "Центру протидії корупції".

Відповідальність несе Зеленський, – Шабунін

Шабунін вже не сподівається на здоровий глузд щодо кадрової політики генпрокурорки Ірини Венедіктової та президента Зеленського. Він зазначив, що навіть у разі, якщо призначення юриста Медведчука – особисте бажання Венедіктової, то це не означає, що Зеленський не несе відповідальності.

Це не знімає відповідальності з Зеленського, який подав її (Венедіктову – 24 канал) на генпрокурора. Це не перше неадекватне її рішення у кадровій сфері. Тому це повна відповідальність Зеленського,

– заявив Шабунін.