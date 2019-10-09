Викрадений будинок та шокуючі суми: які наслідки для суддів-хабарників

Від судової реформи усі очікували, як мінімум, очищення від сумнівних суддів. Вища кваліфікаційна комісія та Вища рада правосуддя отримала усі повноваження для звільнення недоброчесних володарів мантій.

Проте до сих пір у судах продовжують працювати не тільки сумнівні судді, але й ті, яких роками судять за хабарі. І весь цей час вони отримують зарплату і, навіть, здійснюють правосуддя. А деякі з них продовжують торгувати рішеннями, вже бувши на лаві підсудних.

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Чи може бути суддею людина, яку спіймано на хабарі? Чи може бути довіра до судді, якого самого судять за хабарництво? Чи здатний суддя, який вже торгував правосуддям чесно вирішувати справи ? Здається відповіді очевидні.

Таких осіб і близько не можна підпускати до правосуддя. Але виявляється в Україні є десятки суддів, яких ловили на хабарях, а вони роками продовжують бути суддями.

Хабар у 2,5 тисячі доларів

22 жовтня 2012 року СБУ затримала суддю Суворівського суду міста Одеси Олексія Лупенка при отриманні другої частини хабаря у розмірі 2,5 тисячі доларів.

Суддя вимагав 5 тисяч доларів від обвинуваченого у шахрайстві у особливо великому розмірі. Суддя пообіцяв відправити його справу на дорозслідування, а самого залишити його на волі лише під підпискою про невиїзд.

До честі СБУ справу довели до суду і у жовтні 2015 року Березанський суд Миколаївської області визнав Лупенка винним. Вироком йому призначено шість років позбавлення волі, заборонено бути суддею та конфісковано половину майна. Начебто непогано, але вирок скасовано апеляцією, мовляв не той суд розглядав.



Рішення суду

Тепер справу розглядає Заводський суд Миколаївської області, який ну зовсім не спішить. Останнє засідання було вісім місяців тому. Як ви думаєте, що усі ці роки робив суддя Лупенко ? Чи здійснював судочинство? Після того як його схопили на гарячому він деякий час був відсторонений. Але дуже швидко знову одягнув мантію.

За час перебування під слідством і судом суддя-хабарник ухвалив понад 5 тисяч судових рішень і виніс понад 130 вироків. Мабуть, у Суворовському суді це стандартна практика. Вже троє суддів цього суду, яких ловлять на хабарях продовжують судити.

Один з них, відомий суддя Шепітко. Він засвітився на плівках Вовка та ухвалив на його замовлення очевидно незаконне рішення, яке заблокувало роботу Вищої кваліфікаційної комісії.



Суддя Шепітко

Але найцікавіше, що Лупенка можна було вже давно звільнити. Такі повноваження має Вища кваліфікаційна комісія в рамках оцінювання, яке у травні проходив цей суддя. Громадська рада доброчесності винесла негативний висновок щодо Лупенка, але Комісія вирішила не звільняти його, а почекати до вироку суду, тобто ще 5 – 7 років.

Незаконне позбавлення прав власності

Абсолютно дика історія з суддею Уманського суду Черкаської області Людмилою Горячківською. У 2007 році громадянин Дмитро Єфіменко, який постійно проживає у Португалії дізнався, що його будинок біля Умані вже не належить йому.

Як виявилось, ще у 2006 році суддя Горячківська без його відома винесла рішення, яким визнала право власності на цей будинок за невідомим йому чоловіком на прізвище Товт.



Рішення судді Горячківської

Останній стверджував, що передав Єфіменку 2500 доларів за його працевлаштування у Португалії. Потім вимагав повернути ці кошти, але Єфіменко начебто проігнорував вимогу. Тоді Товт подав позов до суду і суддя Горячківська миттєво, без повідомлення сторін винесла рішення про погашення цього боргу шляхом передачі у власність Товта будинку Єфіменка.

Саме так, за нічим не підтверджений борг у 2,5 тисячі доларів суддя забрала у людини цілий будинок. Коли Єфіменко дізнався про це, то подав заяву про злочин і оскаржив рішення. У ході розслідування виявилось, що усі документи підроблені, ніякого боргу не було, навіть засідання суду не було.

А сам позивач Товт, який явно зловживав алкоголем, передчасно помер одразу після появи заяви про злочин. Тобто рішення суду це 100 % фальсифікат, позивач підставний, а будинок у людини просто вкрали "Іменем України".



Запис про смерть Товта

Мабуть, усі чули про чорних нотаріусів, які допомагають шахраям привласнювати нерухомість завдяки сфальшованим документам на підставних людей.

Тут аналогічна ситуація. Шахраї знайшли будинок, чий власник постійно проживає за кордоном і завдяки рішенню Горячківської привласнили його. А отримавши рішення, будинок одразу двічі перепродали.

Це здається абсурдом, але до сих пір, тобто через 13 років з моменту винесення липового рішення суду, Єфіменко не може повернути собі вкрадений у нього будинок. Зрештою, це не дивно, бо його позови розглядають колеги Горячківської.

Ще більшим театром абсурду є ситуація з самою суддею Горячківською. Прокуратура встановила, що рішення щодо будинку Єфіменка є завідомо неправосудним, а це тяжкий злочин. Схожими рішеннями вона позбавила нерухомості ще кількох людей, тобто це була налагоджена злочинна схема.

Справу розслідували 4 роки і, нарешті, у 2011 році передали до суду. Як ви думаєте, що зі справою через 8 років після початку ? А нічого. Продовжує розглядатись судом першої інстанції.



Справа Горячківської

Але і це ще не все. Вже бувши на лаві підсудних, Горячківська не була відсторонена і продовжувала судити. Точніше не судити, а торгувати.

За даними слідства у листопаді 2014 року Горячківська разом з іншим суддею Уманського суду Івановим вимагала та одержала 9500 доларів хабаря. Суддям пред’явлено обвинувачення і у 2015 році справу передали до Гайсинського суду Вінницької області, де вона успішно затягується до сих пір.

Горячківська до 2017 року вершила правосуддя, бувши підсудною у двох справах. Лише у 2017 році її відсторонили до вироку суду. З такими темпами, це так років на 10. А за два роки, коли суддя нічого не робить вона вже отримала понад 700 тисяч гривень зарплати.

Суддю спіймали "на гарячому"

До речі, в Уманському суді вже майже 9 років судять іншого дуже цікавого суддю. У травні 2010 року співробітники УБОПу "на гарячому" спіймали голову Новоархангельського суду Кіровоградської області Олега Запорожця.



Олег Запорожець

Справу доволі швидко розслідували та передали до Уманського суду, де її розглядають до сих пір. Що це за суд зрозуміло з прикладу судді Горячківської.

Справу розглядало декілька суддів і усі просто тягнули час. Передостаннім був суддя Кімстачов, який нещодавно вимушений був самостійно звільнитись, щоб уникнути звільнення за грубе порушення. Його визнали недоброчесним і Громадська рада доброчесності, і міжнародники на чолі з сером Ентоні Хупером. Тому з такими суддями Запорожець точно може не переживати.



Суддя Кімстачов

Цікаво, що суддя Запорожець не відсторонений і за цей час ухвалив майже 10 тисяч рішень та понад 400 вироків. Але навіть не це головне. Коли його спіймали, він вже 2 роки був головою суду. І ви думаєте він втратив хоча б посаду голови після цього? Ні, він до сих пір голова суду. Тобто обвинувачені у хабарництві у нас не просто судять, але й очолюють суди.

Суддя часів Януковича

Правда є і випадки коли суддів-хабарників таки відсторонюють від правосуддя. Але і тут здоровим глуздом навіть не пахне. Дуже показовою є історія судді Авдіївського суду Донецької області Олени Панченко. Янукович призначив її суддею у липні 2010 року. Мабуть, вона чітко знала для чого йде у судді, бо лише трохи більше ніж через рік її спіймали на хабарі у розмірі 6 тисяч доларів.



Олена Панченко

Прокуратура досить оперативно висунула судді обвинувачення та передала справу до суду, а Вища кваліфікаційна комісія у 2012 році відсторонила суддю від правосуддя. І навіть суд доволі швидко розглянув справу.

У січні 2014 року Куйбишівський суд міста Донецька виніс вирок, яким визнав суддю винною та засудив її до 5 років позбавлення волі. Але Панченко у тюрму не сіла, а подала апеляцію на вирок, яка до сих пір не розглянута.

А тим часом, суддя, яка востаннє працювала у лютому 2012 року, отримує зарплату. За цей час бюджет, тобто ми з вами, заплатили судді понад 1,3 мільйона гривень. У 2018 році вона отримала майже 260 тисяч гривень зарплати за те, що просто обіймає посаду судді.

Але і це ще не найгірше. Я був реально шокований, коли дізнався, що з 2014 року, тобто вже після вироку суду, яким її визнано винною, Панченко постійно працює викладачем у Національній школі суддів.



Список викладачі

Тобто суддя, яку суд визнав винною у хабарництві, вчить інших суддів та кандидатів у судді. І от звідки у цій країні мають взятись нормальні судді? Усі ці факти вчергове доводять, що судді, які нахабно торгують правосуддям, відчувають свою повну безкарність та підтримку від колег, які зазвичай лише удають, що їх судять.

А все тому, що Вища кваліфікаційна комісія чітко транслює меседж, що жодного очищення не буде і залишила у судах критично велику кількість недоброчесних суддів, які неспроможні на справжнє правосуддя.

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Але наразі з’явився новий шанс позбутись від таких злочинців у мантіях. Нові справи суддів хабарників буде розглядати Вищий антикорупційний суд, а чинну Кваліфікаційну комісію мають повністю перезавантажити. Дуже сподіваюсь, що невдовзі судді-хабарники будуть сидіти не на місці судді, а у тюрмі.