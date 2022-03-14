З обшуками до Сергія Прийми прийшо 8 людей. Про це Ірина Верещук заявила під час зверненя до уккраїнців, повідомляє 24 канал.

Нагадаємо У Мелітополі окупанти викрали голову райради

У голови Мелітопольської районної ради забрали документи. Також окупанти відібрали мобільні пристрої та вимагали паролі від них.

Після незаконних обшуків Прийму вивези у невідомому напрямку. Ірина Верещук наголосила, що наша країна буде боротися за кожного українця.

Ми будемо продовжувати рятувати наших людей. Ми будемо продовжувати всіма можливими методами боротися з Росією і її незаконною окупацією і з тим, що вона робить на нашій землі,

– наголосила Верещук.

Міністерка також нагадала, що в полоні окупантів досі перебуває мер Мелітополя Іван Федоров. Доля мера Дніпрорудного Євгена Матвеєва поки невідома. Також на склозаводі в Гостомелі окупанти утримують рятувальника Олексія Данченка.

Звернення Ірини Верещук: дивіться відео