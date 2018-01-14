Викраденого кілька днів назад в Лівії українського лікаря звільнили з полону бойовиків

У Лівії звільнили українського лікаря, який працював за приватним контрактом у місті Себга. Його викрали кілька днів тому збройним угрупованням.

Про це пише на сайті МЗС України. Лікаря вдалося звільнити завдяки домовленості між українських дипломатів з ватажками місцевих племен. Посольство України наголосило, що закликає усіх громадян України, які перебувають у Лівії, негайно залишити її територію. Читайте також: Гаряча картоплина за комір Порошенкові, – російський політолог пояснив, чому Донбас не увійде до складу РФ В умовах складної безпекової ситуації у цій країні врегулювання подібних питань дипломатичними шляхами є вкрай проблематичним,

– ідеться у повідомленні.