Про те, що кількох із них затримали силовики ДБР, повідомили 4 листопада. Наразі у фігурантів цієї справи вже провели 17 обшуків.

Раніше На Донбасі затримали поліцейського за торгівлю зброєю із зони ООС

"Працювали" з керівником відділку

Слідчим вдалося задокументувати 11 фактів вимагання та одержання хабаря. Загальна сума, яку в ході них отримали поліцейські – 180 тисяч гривень.

Серед підозрюваних є й виконувач обов'язків начальника одного з відділів поліції. За даними слідчих, він із спільниками від серпня по листопад систематично отримували гроші за різні послуги.

Затримання одного з підозрюваних поліцейських: дивіться відео

Що пропонували підозрювані

За певну суму, можна було забезпечити безперешкодне здійснення підприємницької діяльності. Мовиться про транспортні перевезення мастильно-паливних матеріалів, металобрухту та деревини. Також підозрювані ймовірно брали гроші за непритягнення до відповідальності осіб, які їздили за кермом напідпитку.

Як відбувались затримання

Затримали 3 ймовірних членів угруповання 3 листопада. Їх затримали прямісінько під час одержання нових хабарів. Один із них отримав 20 тисяч гривень за непритягнення до кримінальної відповідальності. Інші двоє забирали по 10 тисяч за неперешкоджання господарській діяльності.

Затримання поліцейських за хабарництво / Фото Офісу генпрокурора

Їм та ще сімом правоохоронцям повідомили про підозру. Після цього провели обшуки в помешканнях фігурантів і в будівлі районного управління поліції.

Зауважте На Волині поліцейський продавав та вживав наркотики: речовини знайшли навіть на роботі

Що вилучили під час обшуків