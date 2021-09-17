Тому прибуток там вимірювався мільйонами. Про те, що правоохоронці туди навідалися, повідомили 16 вересня.

Актуально СБУ виявила завод, який понад 2 роки фінансував бойовиків і постачав продукти у Росію

Працювали на кілька областей

СБУ вважає, що нелегальний алкоголь із цього виробництва поширювали в кількох областях. Згодом його збували через торговельні точки й мережі у Київській, Харківській та Сумській областях.

Для приховання цієї схеми, зловмисники обладнали логістичний центр, який розповсюджував підробку. Він був розташований в орендованих складських приміщеннях на території Дніпропетровщини, а головний офіс "фірми" зробили в Запоріжжі.

Хто створив цей бізнес

На думку правоохоронців, виробництво організували 4 мешканців Запорізької області. Для виготовлення сурогату вони нібито використовували контрафактний спирт, а також консерванти вкрай сумнівної якості.

За даними слідства, одержані прибутки виводили у тінь через підконтрольні фірми. Що виявили при обшуках офісів і складських приміщень:

понад 16 тонн підготовленої до збуту продукції;

інгредієнти для виготовлення фальсифікату;

тару для фасування готового товару;

чорну бухгалтерію і документацію, яка доводить злочинну діяльність.

Обшуки нелегального горілчаного заводу / Фото СБУ

Яке покарання можливе

Ймовірно справу розслідують за статтею про незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів. Вона передбачає від 3 до 5 років в'язниці з конфіскацією майна. Проте наразі причетним до схеми ще не оголошували про підозру.