Викрили змову на ремонті доріг: деталі

Одеське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету розкрило змову при здійсненні закупівель поточного ремонту доріг.

Про це у Facebook повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв.

Він роз’яснив, що АМКУ викрило змову під час здійснення закупівель поточного ремонту доріг в містах Одеса, Чернівці, Миколаїв, Кілія та поточного ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-03 Житомир – Чернівці та автомобільної дороги державного значення Р-46 Харків – Охтирка.

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До відповідальності притягнули ТОВ "БК Дорлідер", ТОВ "БК Дорсервіс", ПП "Південьдортех".

Загальна сума накладених штрафів на зазначені підприємства склала понад 37 мільйонів гривень.

Держава витрачає величезні кошти на ремонт доріг. З метою ефективного витрачання коштів, закупівля робіт по ремонту доріг відбувається на конкурсних засадах. Деякі суб’єкти усувають між собою конкуренцію та отримують державні контракти не прозоро,

– написав Терентьєв.