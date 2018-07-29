Віктор Янукович подав до суду позов проти генпрокурора Луценка
13 вересня у Печерському районному суді Києва відбудеться засідання, на якому суд розгляне позов президента-втікача Віктора Януковича проти генерального прокурора Юрія Луценка.
Про це повідомило видання LB.ua з посиланням на судовий реєстр.
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У реєстрі зазначається, що суд розгляне позов, про захист ділової репутації і заперечення недостовірної інформації в якому Янукович звинувачує Луценка в образі честі і гідності.
Засідання заплановано на 13 вересня. Деталі справи поки що невідомі.
Джерело: 24 Канал
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