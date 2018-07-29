17:37
29 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
28°C 19°C
  • понеділок
    28°C 21°C
  • вівторок
    27°C 20°C
  • середа
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Віктор Янукович подав до суду позов проти генпрокурора Луценка

552 Читать новость на русском
Віктор Янукович
Віктор Янукович / УНН

13 вересня у Печерському районному суді Києва відбудеться засідання, на якому суд розгляне позов президента-втікача Віктора Януковича проти генерального прокурора Юрія Луценка.

Про це повідомило видання LB.ua з посиланням на судовий реєстр.

Читайте також: Опубліковані унікальні фото Януковича з рекламних фотосесій

У реєстрі зазначається, що суд розгляне позов, про захист ділової репутації і заперечення недостовірної інформації в якому Янукович звинувачує Луценка в образі честі і гідності.

Засідання заплановано на 13 вересня. Деталі справи поки що невідомі. 

Теги: Новини політики Віктор Янукович Юрій Луценко Новини Києва
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Раптова хвороба Путіна набагато серйозніша, – Independent
 15 лютого , 09:13
Скандал тижня у соцмережах: Вакарчук розділив українців
 9 квітня 2017 , 23:35
Стадія обожнювання. Рейтинг Путіна сягнув рекордного максимуму
 24 червня 2015 , 14:54
Ще одна країна відмовилась висилати дипломатів Росії
 30 березня , 13:22
На міністерському засіданні Ради Європи Україна порушить тему політв'язнів
16 травня , 13:18
Яценюк: У першому кварталі очікуємо рішення Стокгольмського арбітражу в справі проти "Газрому"
 28 листопада 2016 , 20:34
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук