Віктор Янукович потрапив до лікарні, – ЗМІ

У клініці імені Скліфосовського у Москві помітили чоловіка, схожого на колишнього президента України Віктора Януковича, який у період Майдану у 2014 році втік до Росії.

Про це повідомляє "КП" з посиланням на джерело, яке спілкувалося з черговим лікарем.

За словами медика, Янукович надійшов у клініку ще у п'ятницю, 16 листопада, в нерухомому стані. В екс-президента України запідозрили серйозну травму хребта, а також травму коліна.

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Свої травми Янукович нібито отримав під час гри в теніс на відомому підмосковному тенісному корті. Саме звідти президента-втікача в кареті швидкої медичної допомоги і доставили в лікарню.

Під час цього Януковича супроводжували кілька людей. У лікарні на короткий час обмежили доступ для відвідувачів. Потім екс-президент був скерований у реанімацію, але незабаром його відвезли в якусь приватну клініку.

Наразі ні сам Янукович, ні його адвокати не підтвердили, проте й не спростували інформацію про його госпіталізацію.

Зазначимо, що, ймовірно, нібито раптова травма Януковича може бути зовсім невипадковою, а то й вигаданою. Адже вже в понеділок, 19 листопада, екс-президент повинен був виступити із промовою останнього слова в Оболонському райсуді Києва у справі за підозрою в державній зраді.

У чому полягає державна зрада Віктора Януковича? Після втечі до Росії під час Майдану у 2014 році Янукович попросив президента РФ Володимира Путіна застосувати свої війська для "відновлення законності" в Україні. Відповідну заяву Януковича від 1 березня 2014 року зачитав представник Росії Віталій Чуркін на засіданні Ради безпеки ООН 3 березня 2014 року.



Окрім держзради, екс-президента підозрюють у пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України та пособництві у веденні агресивної війни. У 2018 році прокурори Головної військової прокуратури попросили суд винести вирок Януковичу у вигляді 15 років в'язниці.