У Тернополі 25 вересня затримали начальника Тернопільської державної податкової інспекції та його спільників. Ймовірно, вони вимагали 40 тисяч доларів у колишнього працівника підприємства, яке належить сину голови податкової.

Гроші, які вимагали у чоловіка, він нібито був винен за розтрату майна підприємства. Про це повідомила Тернопільська обласна прокуратура.

Читайте також Митники на Луганщині брали хабарі на 5 мільйонів щороку: СБУ викрила схему

Чому у чоловіка вимагали 40 тисяч доларів

Син начальника тернопільської податкової є власником підприємства харчової промисловості у Тернополі. Чоловік, у якого вимагали гроші, раніше там працював. Він начебто привласнив якусь продукцію підприємства. За це податківець, його син та ще двоє "представників криміналітету" вимагали в експрацівника підприємства 40 тисяч доларів. Зловмисники погрожували тернополянину фізичною розправою, якщо він не віддасть їм ці гроші.



Зловмисники вимагали у чоловіка 40 тисяч доларів уявного боргу / Фото Тернопільської прокуратури

Як затримали зловмисників

Сина чиновника затримали під час передачі другої частини "боргу" – 10 тисяч доларів. Після цього затримали й інших учасників групи: керівника податкової інспекції – у службовому кабінеті, а чоловіків, які йому допомагали – у них вдома. Гроші, які передали сину податківця слідчі вилучили.

Усіх 4 людей затримали за вимагання, яке супроводжувалось насильством.

Наразі слідчі готують повідомлення про підозру та клопотання про арешт зловмисників. Начальника податкової інспекції відсторонять від посади.



Зловмисників затримали після передачі другої частини "боргу" / Фото Тернопільської прокуратури