СБУ викрила корупційну схему на Східній митниці (Луганська область). Митники-зловмисники "заробляли" по понад 5 мільйонів гривень щороку, створюючи штучні перешкоди імпортерам та вимагаючи від тих хабарі.

Злочинну схему організували четверо керівників різного рівня Східної митниці ДФС, пише пресслужба СБУ. Читайте також Вимагав 30 тисяч доларів: СБУ спіймала власного працівника на хабарі – фото Суть схеми: митники вимагали гроші від підприємців за митне оформлення товару на імпорт. Схема існувала роками та приносила зловмисникам щонайменше 5 мільйонів гривень щорічно.

Ділки-митники "заробляли" 5 мільйонів на хабарях на рік / Фото СБУ Організатори схеми давали вказівки митникам штучно перешкоджати оформленню вантажів.

І брали гроші від імпортерів, щоб ці "перешкоди" не виникали або зникали.

Хабарі від підприємців брали безпосередньо керівники одного з митних постів.

Щоб вимагати гроші, митники створювали для імпортерів штучні перешкоди / Фото СБУ Затримали учасників схеми під час отримання одним із керівників частини хабаря. На Східній митниці СБУ та ДБР викрили хабарницьку схему: відео Нагадаємо, Служба безпеки України від початку 2020 року вилучила контрабанди та виявила порушень митних правил на 204 мільйони гривень. Розпочато 47 проваджень щодо корупції на митному кордоні.